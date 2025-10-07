fechar
Caminhão perde o controle e bate em mureta na BR-101

Acidente com caminhão-baú na BR-101 causa estragos; motorista é o único ferido. População local expressa preocupação sobre a segurança na região

Por TV Jornal Publicado em 07/10/2025 às 17:35
Um acidente ocorrido nas proximidades de um evento no parque da cidade, em Jaboatão dos Guararapes, gerou preocupação entre moradores e frequentadores da área.

Um caminhão-baú perdeu o controle após sair da BR-101 e colidiu com a mureta de proteção, arrancando parte da grade e deixando destroços espalhados pelo local.

O acidente

Testemunhas relataram que o veículo seguia em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle.

O impacto foi tão forte que o condutor foi arremessado para fora da cabine, caindo em frente ao caminhão. Ele foi socorrido e levado à UPA da Imbiribeira. Não houve outros feridos.

No momento do acidente, ocorria uma programação pública no parque. Segundo Camila, uma das participantes, o veículo invadiu uma área afastada do público.

“Se o caminhão tivesse ido mais para o lado do evento, poderia ter acontecido algo muito mais grave”, relatou.

Preocupações dos moradores

A ocorrência reacendeu o debate sobre segurança viária e estrutural na região. Frequentadores do parque apontam dois pontos de preocupação:

  • Excesso de velocidade de veículos que circulam próximos ao local;
  • Risco no viaduto da BR-101, que passa sobre o parque e pode representar perigo em caso de acidentes ou queda de objetos.

Uma das visitantes resumiu o sentimento da população:

“Tem muito carro e caminhão passando em alta velocidade. Acho que não é seguro ficar ali embaixo. Deveria haver mais proteção.”

A comunidade pede que autoridades reforcem a sinalização e a segurança no trecho para evitar novos acidentes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

