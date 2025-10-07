Homem suspeito de assalto é preso em operação policial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem faz corrida por app, desvia rota, atira contra PMs e é baleado. Socorrido, foi preso após alta e encaminhado para audiência de custódia.

Um homem de 27 anos foi preso em uma operação policial após um incidente ocorrido em Paulista, Pernambuco.

Segundo relatos, o suspeito solicitou um serviço de corrida por aplicativo no bairro Arthur Lundgren, pedindo para ser levado até Jardim Fragoso, em Olinda.

Porém, ao chegar a Jardim Fragoso, o suspeito começou a orientar o motociclista por rotas alternativas.

A situação despertou suspeita no piloto e numa viatura da Polícia Militar que se encontrava nas proximidades. Ao serem dadas ordens de parada, o suspeito pulou da moto e teria disparado contra os policiais.

Resposta da polícia

Os policiais revidaram e atingiram o suspeito no peito. Ele foi levado de emergência para o Hospital Miguel Arraes, onde permaneceu internado sob custódia.

Após receber alta, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), juntamente com a arma apreendida, um revólver.



Declarações

Após ser interrogado, o suspeito afirmou que não atirou em ninguém e que a arma estava em suas costas. Ele afirmou que estava indo para o trabalho.



O piloto da moto utilizado no serviço de transporte, um trabalhador inocente, não foi ferido e liberado pela polícia.



O suspeito preso foi conduzido ao IML para um exame de corpo de delito. Em seguida, foi apresentado na audiência de custódia. Este caso é mais um exemplo dos riscos de confrontar a polícia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.