Idoso é acusado de estupro contra a própria neta em Água Fria; avó materna traz detalhes sobre o caso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os pais da criança são separados e ela tinha o costume de visitar a casa dos avós paternos, nesses momentos, o homem realizava os abusos

Uma criança de oito anos foi abusada sexualmente no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, e o principal suspeito de ter cometido o crime é seu avô paterno.

A menina revelou para a irmã mais velha os comportamentos que o suspeito tinha com ela. Depois, ela conseguiu contar para a mãe e a avó materna.

Os pais da criança são separados e ela tinha o costume de visitar a casa dos avós paternos, nesses momentos, o homem aproveitava para realizar os abusos. A criança está há cerca de dois meses sem ir à casa da avó paterna.

Leia Também Bebê morre após infecção pulmonar no Hospital da Mulher do Recife; família aponta negligência médica

"Eu não quis ir na casa da avó dela porque eu sei do que eu sou capaz. Tentei falar com a avó para conversar sobre o assunto, mas ela não quis conversar comigo porque achava que eram outros problemas familiares. Ela só veio saber o que aconteceu porque o tio dela veio aqui, porque eu tinha empatado da menina ir para lá", contou a avó materna.

A avó também contou que o idoso tocava nas partes íntimas da criança e fazia com que ela tocasse nas dele, mas ela conta que sempre orientou a neta mais velha sobre os locais onde é permitido ou não que um adulto toque.

"Eu sempre passo para a irmã dela que peito, bumbum e na frente é lugar onde ninguém pode pegar, e se qualquer pessoa tocar, ela deve chegar e me contar", contou.

A família foi até a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) para prestar queixa contra o idoso e aguardam justiça diante dos fatos.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />