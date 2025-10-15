fechar
Idoso é acusado de estupro contra a própria neta em Água Fria; avó materna traz detalhes sobre o caso

Os pais da criança são separados e ela tinha o costume de visitar a casa dos avós paternos, nesses momentos, o homem realizava os abusos

Por Zayra Pereira Publicado em 15/10/2025 às 21:37
Imagem de fachada da DPCA
Imagem de fachada da DPCA - Foto: Divulgação / PCPE

Uma criança de oito anos foi abusada sexualmente no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, e o principal suspeito de ter cometido o crime é seu avô paterno.

A menina revelou para a irmã mais velha os comportamentos que o suspeito tinha com ela. Depois, ela conseguiu contar para a mãe e a avó materna.

Os pais da criança são separados e ela tinha o costume de visitar a casa dos avós paternos, nesses momentos, o homem aproveitava para realizar os abusos. A criança está há cerca de dois meses sem ir à casa da avó paterna.

"Eu não quis ir na casa da avó dela porque eu sei do que eu sou capaz. Tentei falar com a avó para conversar sobre o assunto, mas ela não quis conversar comigo porque achava que eram outros problemas familiares. Ela só veio saber o que aconteceu porque o tio dela veio aqui, porque eu tinha empatado da menina ir para lá", contou a avó materna.

A avó também contou que o idoso tocava nas partes íntimas da criança e fazia com que ela tocasse nas dele, mas ela conta que sempre orientou a neta mais velha sobre os locais onde é permitido ou não que um adulto toque.

"Eu sempre passo para a irmã dela que peito, bumbum e na frente é lugar onde ninguém pode pegar, e se qualquer pessoa tocar, ela deve chegar e me contar", contou.

A família foi até a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) para prestar queixa contra o idoso e aguardam justiça diante dos fatos.

