Consultório do Rádio Livre: Envelhecer com qualidade: o desafio da saúde no Brasil
Especialistas debatem como viver mais e melhor, o papel da medicina geriátrica e as oportunidades do mercado para o público sênior
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Consultório do Rádio Livre trouxe à tona o debate sobre envelhecimento saudável. Afinal, o que cada um de nós está fazendo para viver mais e melhor? E quais desafios o mercado da saúde ainda precisa enfrentar para garantir qualidade de vida na longevidade? Essas são as perguntas que guiam o programa a partir de agora.
Para essa conversa, recebemos a médica geriatra Carla Núbia Nunes Borges, mestre em Ciências da Saúde pela FCM/UPE, docente do curso de Medicina da Unicap e diretora médica da Geriatrie e Geriatria no Lar. Boa tarde, doutora Carla Núbia.
Também participa do programa Carol Baía, diretora comercial da Insight Feiras e Eventos, realizadora da HospitalMed, a maior feira de saúde do Norte e Nordeste. Carol tem mais de 23 anos de experiência no mercado de feiras de negócios e é sócia-diretora do Recife Expo Center.
E fechando o time de especialistas, contamos com Arine Rodrigues, cofundadora da Silver Hub, aceleradora de negócios voltada ao público sênior, e co-realizadora da Vida 60+ Expo, o maior evento do setor no Nordeste.
Acompanhe na íntegra:
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.