Consultório do Rádio Livre: Envelhecer com qualidade: o desafio da saúde no Brasil

Especialistas debatem como viver mais e melhor, o papel da medicina geriátrica e as oportunidades do mercado para o público sênior

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 15/10/2025 às 18:11
Imagem ilustrativa de idosa feliz
Imagem ilustrativa de idosa feliz - Freepik

O Consultório do Rádio Livre trouxe à tona o debate sobre envelhecimento saudável. Afinal, o que cada um de nós está fazendo para viver mais e melhor? E quais desafios o mercado da saúde ainda precisa enfrentar para garantir qualidade de vida na longevidade? Essas são as perguntas que guiam o programa a partir de agora.

Para essa conversa, recebemos a médica geriatra Carla Núbia Nunes Borges, mestre em Ciências da Saúde pela FCM/UPE, docente do curso de Medicina da Unicap e diretora médica da Geriatrie e Geriatria no Lar. Boa tarde, doutora Carla Núbia.

Também participa do programa Carol Baía, diretora comercial da Insight Feiras e Eventos, realizadora da HospitalMed, a maior feira de saúde do Norte e Nordeste. Carol tem mais de 23 anos de experiência no mercado de feiras de negócios e é sócia-diretora do Recife Expo Center.

E fechando o time de especialistas, contamos com Arine Rodrigues, cofundadora da Silver Hub, aceleradora de negócios voltada ao público sênior, e co-realizadora da Vida 60+ Expo, o maior evento do setor no Nordeste.

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

