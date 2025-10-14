Mutirão de biópsias acelera diagnóstico e garante tratamento a pacientes com câncer de mama em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, em parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco, agiliza acesso a tratamento contra o câncer de mama

Pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama, durante mutirão de biópsias gratuitas do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, realizarão o tratamento contra a doença no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) e no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc).

A ação, realizada na sexta-feira (9), em parceria com o HCP, teve como objetivo atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que esperavam pela biópsia, indispensável para a descoberta do câncer de mama.

A professora Ezilva Maria Bezerra Domingos, 56 anos, teve um nódulo na mama descoberto através de um exame de ultrassonografia, feito numa clínica conveniada ao SUS, no mês de agosto. Ela estava na fila de espera para a punção na mama direita.

Moradora do município de Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Ezilva passou por uma consulta, no início de outubro no Hospital de Câncer de Pernambuco, com a mastologista Denise Sobral, que a encaminhou para o mutirão.

"Graças a Deus, consegui essa oportunidade de fazer essa punção porque, onde moro, não tem clínica que faça esse procedimento", relatou. Ela agora aguarda o resultado do exame.

"Participar de ações como esta é parte fundamental do nosso propósito. Acreditamos que cuidar da saúde é um direito de todos e, por isso, promovemos iniciativas que ampliam acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama", diz a radiologista Mirela Ávila, diretora médica do Lucilo Ávila.

"Cada exame realizado representa uma oportunidade de cuidar, acolher e transformar vidas, porque nossa missão vai muito além dos exames. É sobre promover saúde com humanidade", acrescenta.

Além de Mirela, integraram a equipe de atendimento as radiologistas Patrícia Cravo, Mariana Falcão, Discíola Dantas, Germana Vasconcelos, Patrícia Lima, Raquel Nascimento e Julyana Mendes.

A mastologista Cinthia de Jesus, da equipe médica do HCP e do Huoc, também acompanhou os procedimentos durante o mutirão.

A biópsia é indicada após um achado suspeito na mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Por lei, ela deve ser realizada em até 30 dias.

Os laudos costumam sair em até 30 dias nas unidades de saúde do Estado, mas nem sempre os prazos são cumpridos. Em Pernambuco, apenas 47,5% dos casos de câncer de mama foram tratados em até 60 dias, conforme preconiza a lei. Os dados são da publicação Controle do câncer de mama no Brasil: dados e números 2025, do Ministério da Saúde.

Barreiras para o acesso

A dificuldade é maior em cidades fora da Região Metropolitana do Recife, onde nem sempre há disponibilidade de equipamentos, de insumos e de profissionais habilitados para os procedimentos.

Com a ação, o intervalo será reduzido significativamente, o que pode garantir um tratamento menos agressivo e salvar vidas. Estudos mostram que as chances de cura são maiores quando as terapias são iniciadas mais precocemente e chegam a 95% em estágios iniciais.

A ação, realizada em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e o Laboratório Luciana Gurgel, atendeu pacientes previamente cadastradas e também mulheres que se chegaram ao local com indicação para o exame.

Elas precisavam apresentar mamografia com resultado BI-RADS 4 ou 5, uma classificação universal usada para designar lesão de alto risco de câncer, comprovação de que o acompanhamento é feito no SUS e uma guia de encaminhamento para a biópsia prescrita por médico do serviço público.

Foram realizados cerca de 40 procedimentos, entre biópsias core guiadas por ultrassonografia, mamotomias por estereotaxia e mamotomias por ultrassonografia. As últimas duas são realizadas por meio de um sistema a vácuo, com maior acurácia diagnóstica, especialmente nas microcalcificações e nos nódulos menores.

O número corresponde, em um único dia, a quase 1% do total de biópsias realizadas em todas as unidades de saúde pública de Pernambuco no ano passado: 4.989.

