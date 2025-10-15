Caminhão desgovernado atinge residência em Olinda e deixa moradores assustados
O acidente nesta terça-feira e causou grande destruição no imóvel, incluindo telhado parcialmente destruído, grades quebradas e parte da fachada caída
Por
TV Jornal
Publicado em 15/10/2025 às 16:46
Um caminhão da Neoenergia perdeu o controle e colidiu com uma residência na Rua Ana Rita Maria da Silva, no bairro de Fragoso, em Olinda.
O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (15) e causou grande destruição no imóvel, incluindo telhado parcialmente destruído, grades quebradas e parte da fachada caída.
O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para atendimento médico.
Moradores relatam susto
Sr. Valmir, proprietário da residência, relatou que ele, sua esposa e o enteado estavam no imóvel no momento do impacto.
“Minha esposa estava descansando no quarto quando o caminhão entrou na casa. Ela levou um susto danado, caiu até um pedaço do teto dentro do quarto”, contou.
Outra testemunha, Sr. Wellington de Lira, que chegava em casa no momento, afirmou que o acidente causou grande pânico entre os moradores da rua.
Morando na residência há apenas quatro meses, Sr. Valmir agradeceu por ninguém ter se ferido gravemente e refletiu sobre o risco que poderia ter ocorrido.
“Se tivesse acontecido na outra pista, poderia ter sido uma tragédia ainda maior. O caminhão poderia atingir alguém com gravidade”, disse.
O caso será investigado para apurar as causas da perda de controle do veículo e se houve falha mecânica ou humana.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.