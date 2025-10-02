Morte de criança por choque no Engenho do Meio completa um ano; familiares cobram responsabilização dos culpados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A morte de um menino, que faleceu após encostar em uma estrutura metálica, no bairro Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, completou um ano nesta sexta-feira (2).

O menino, de apenas 10 anos, estava brincando em uma praça no bairro onde morava e acabou encostando em uma superfície energizada, o que ocasionou um choque elétrico fatal.

"A saudade é inexplicável. É como se fosse hoje, como se estivesse acontecendo agora. Todo tempo a gente está vendo ele", contou a mãe da vítima.

A família conta que buscou ajuda através das redes sociais, mas foram silenciados e vivem sob constante ameaça. "A gente sai para caminhar e sempre pensa que tem alguém atrás da gente para fazer algo. Não sabemos até que ponto estamos".

Vídeos registrados no momento do acidente flagraram o instante em que o menino encostou em uma superfície da praça e recebeu a descarga elétrica. Existiam fios desprotegidos encostando no local onde o menino levou o choque.

Consequências

Após a morte, duas pessoas foram indiciadas por homicídio culposo, sendo uma delas, a responsável pela manutenção da academia e a outra a responsável pela manutenção elétrica. A família relata que os processos estão parados.

"Teve uma audiênia de instrução e a prefeitura levou o processo licitatório e disse que a culpa era totalmente da empresa. Dizem que a empresa não é intimada, que os endereços não correspodem, foi feita uma nova petição e continua parado", disse.

A família busca justiça pelo que aconteceu: "O que eu espero é que a prefeitura, pelo menos, cumpra com o processo licitatório, suspenda as atividades da empresa, porque ficou comprovado que a culpa é deles de não ter fiscalizado. Quantos e quantas crianças vão ter que morrer? Será que é só o dinheiro que tem valor hoje?", finalizou a mãe.

