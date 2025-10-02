Carro bate em poste, explode e deixa motorista ferido em Abreu e Lima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Testemunhas contam que motorista estava em chamas quando deixou o veículo; fachada de comércio também foi atingida e região está sem energia elétrica

Um carro colidiu contra um poste, explodiu e foi completamente carbonizado na madrugada desta quinta-feira (2), em Abreu e Lima, no Grande Recife. O condutor teria saído do veículo com chamas no corpo e foi socorrido para o Hospital Miguel Arraes.

Explosão

O sinistro ocorreu no km 48 da BR-101, bairro de Desterro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu no poste, pegando fogo logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio consumiu totalmente o automóvel e atingiu, ainda, a fachada de um comércio. Urbano, morador da localidade, contou à equipe da TV Jornal que a explosão foi muito alta e assustou a vizinhança.

"Assim que eu vi o fogo, corri e desliguei os disjuntores. Primeiro tirei minha esposa e minha filha de casa, depois fui avisar aos meus pais sobre a loja", contou. O estabelecimento afetado pertence aos pais de Urbano, e o prejuízo ainda não foi contabilizado pela família.

Condutor em chamas



Urbano também conta ter testemunhado o momento que o motorista saiu do veículo: "ele estava, eu acho, com uma capa de motociclista, que deve ter ajudado ele a não se queimar tanto, porque as chamas no corpo dele eram altas. Ele saiu do carro e socorreram ele", disse.

Segundo a PRF, o condutor foi encaminhado ao Hospital Miguel Arraes, no município de Paulista, mas o estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A colisão deixou a região sem energia elétrica e internet. Por meio de nota, a Neoenergia informou que equipes já estão no local desde a madrugada para realizar a substituição do poste e que até o fim da manhã o abastecimento será normalizado.

Veja a reportagem da TV Jornal