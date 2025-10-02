fechar
Carro bate em poste, explode e deixa motorista ferido em Abreu e Lima

Testemunhas contam que motorista estava em chamas quando deixou o veículo; fachada de comércio também foi atingida e região está sem energia elétrica

Por JC Publicado em 02/10/2025 às 9:07
Carro colide com poste e pega fogo em Abreu e Lima
Carro colide com poste e pega fogo em Abreu e Lima - Círio Gomes

Um carro colidiu contra um poste, explodiu e foi completamente carbonizado na madrugada desta quinta-feira (2), em Abreu e Lima, no Grande Recife. O condutor teria saído do veículo com chamas no corpo e foi socorrido para o Hospital Miguel Arraes.

Explosão

O sinistro ocorreu no km 48 da BR-101, bairro de Desterro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu no poste, pegando fogo logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio consumiu totalmente o automóvel e atingiu, ainda, a fachada de um comércio. Urbano, morador da localidade, contou à equipe da TV Jornal que a explosão foi muito alta e assustou a vizinhança.

"Assim que eu vi o fogo, corri e desliguei os disjuntores. Primeiro tirei minha esposa e minha filha de casa, depois fui avisar aos meus pais sobre a loja", contou. O estabelecimento afetado pertence aos pais de Urbano, e o prejuízo ainda não foi contabilizado pela família.

Condutor em chamas

Urbano também conta ter testemunhado o momento que o motorista saiu do veículo: "ele estava, eu acho, com uma capa de motociclista, que deve ter ajudado ele a não se queimar tanto, porque as chamas no corpo dele eram altas. Ele saiu do carro e socorreram ele", disse.

Segundo a PRF, o condutor foi encaminhado ao Hospital Miguel Arraes, no município de Paulista, mas o estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A colisão deixou a região sem energia elétrica e internet. Por meio de nota, a Neoenergia informou que equipes já estão no local desde a madrugada para realizar a substituição do poste e que até o fim da manhã o abastecimento será normalizado.

