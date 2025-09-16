DNIT adia interdição na BR-101 em Abreu e Lima para sexta (19); Veja os desvios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ntervenção emergencial em duas pontes, que estava prevista para esta quarta-feira (17), fechará as pistas centrais da rodovia por 180 dias

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) adiou o início da operação que vai alterar o tráfego na BR-101 Norte, em Abreu e Lima. A intervenção, que estava originalmente marcada para começar nesta quarta-feira (17), foi remarcada para esta sexta-feira (19).

A alteração é necessária para a realização de obras emergenciais em duas pontes: a Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3) e a Ponte do Rio Barro Branco (km 51,1).

A partir de sexta-feira, as pistas centrais da rodovia nesses dois trechos serão bloqueadas, e o fluxo de veículos será totalmente desviado para as pistas principais (locais), em ambos os sentidos.

O DNIT alerta que a alteração no tráfego é de longa duração e deve permanecer por 180 dias (cerca de seis meses), prazo estipulado para a conclusão dos serviços.

Confira os principais pontos de desvio

Os locais estarão sinalizados. Os principais desvios ocorrerão nas seguintes alturas:

Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3) : Próximo ao Memorial do Livramento (Igarassu), ao Armazém Jenipapo e à subestação da Chesf (Abreu e Lima).

: Próximo ao Memorial do Livramento (Igarassu), ao Armazém Jenipapo e à subestação da Chesf (Abreu e Lima). Ponte sobre o Rio Barro Branco (km 51,1): Próximo ao Armazém Coral - Achaqui (Abreu e Lima) e ao Posto Shopping Federal (Paulista).

A recomendação aos motoristas é redobrar a atenção à sinalização e, se possível, buscar rotas alternativas, já que a medida deve causar grande impacto no trânsito da região.

