fechar
Mobilidade | Notícia

DNIT adia interdição na BR-101 em Abreu e Lima para sexta (19); Veja os desvios

ntervenção emergencial em duas pontes, que estava prevista para esta quarta-feira (17), fechará as pistas centrais da rodovia por 180 dias

Por Túlio Feitosa Publicado em 16/09/2025 às 18:27
Trecho da BR-101 Norte, na altura de Abreu e Lima, ser&aacute; interditado
Trecho da BR-101 Norte, na altura de Abreu e Lima, será interditado - REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

Clique aqui e escute a matéria

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) adiou o início da operação que vai alterar o tráfego na BR-101 Norte, em Abreu e Lima. A intervenção, que estava originalmente marcada para começar nesta quarta-feira (17), foi remarcada para esta sexta-feira (19).

A alteração é necessária para a realização de obras emergenciais em duas pontes: a Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3) e a Ponte do Rio Barro Branco (km 51,1).

A partir de sexta-feira, as pistas centrais da rodovia nesses dois trechos serão bloqueadas, e o fluxo de veículos será totalmente desviado para as pistas principais (locais), em ambos os sentidos.

O DNIT alerta que a alteração no tráfego é de longa duração e deve permanecer por 180 dias (cerca de seis meses), prazo estipulado para a conclusão dos serviços.

Leia Também

Confira os principais pontos de desvio

Os locais estarão sinalizados. Os principais desvios ocorrerão nas seguintes alturas:

  • Ponte do Rio Arroio Desterro (km 47,3): Próximo ao Memorial do Livramento (Igarassu), ao Armazém Jenipapo e à subestação da Chesf (Abreu e Lima).
  • Ponte sobre o Rio Barro Branco (km 51,1): Próximo ao Armazém Coral - Achaqui (Abreu e Lima) e ao Posto Shopping Federal (Paulista).

A recomendação aos motoristas é redobrar a atenção à sinalização e, se possível, buscar rotas alternativas, já que a medida deve causar grande impacto no trânsito da região.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

BR-101 em Abreu e Lima terá tráfego alterado por 180 dias a partir desta quarta (17); Veja o que vai mudar
MUDANÇA NO TRÂNSITO

BR-101 em Abreu e Lima terá tráfego alterado por 180 dias a partir desta quarta (17); Veja o que vai mudar
Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso
Prisão foragido

Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso

Compartilhe

Tags