Kombi desgovernada quase atropela mulher em ladeira de Abreu e Lima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A mulher estava descendo a ladeira no momento que o veículo passou em velocidade acelerada, colidindo contra carros e carroças. Confira

Um motorista de kombi perdeu o controle da direção e por pouco não atingiu uma mulher nesta quinta-feira (25), na ladeira do Planalto, em Abreu e Lima.

A mulher estava descendo a ladeira no momento que o veículo passou em velocidade acelerada, colidindo contra carros e carroças.

"Eu fico chorando, aperreada. Eu pensei que ia morrer hoje", contou a dona de casa.

Para desviar da mulher, o motorista subiu a calçada e acabou invadindo um depósito de bebidas que estava descarregando mercadorias.

Depois do ocorrido, o motorista da kombi foi embora, sem prestar socorro ou conferir se mais alguém estava ferido.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC