Kombi desgovernada quase atropela mulher em ladeira de Abreu e Lima

A mulher estava descendo a ladeira no momento que o veículo passou em velocidade acelerada, colidindo contra carros e carroças. Confira

Por Zayra Pereira Publicado em 25/09/2025 às 21:35 | Atualizado em 25/09/2025 às 21:37
Imagem de mulher que escapou de atropelamento em Abreu e Lima
Imagem de mulher que escapou de atropelamento em Abreu e Lima - Reprodução

Um motorista de kombi perdeu o controle da direção e por pouco não atingiu uma mulher nesta quinta-feira (25), na ladeira do Planalto, em Abreu e Lima.

A mulher estava descendo a ladeira no momento que o veículo passou em velocidade acelerada, colidindo contra carros e carroças.

"Eu fico chorando, aperreada. Eu pensei que ia morrer hoje", contou a dona de casa.

Para desviar da mulher, o motorista subiu a calçada e acabou invadindo um depósito de bebidas que estava descarregando mercadorias.

Depois do ocorrido, o motorista da kombi foi embora, sem prestar socorro ou conferir se mais alguém estava ferido.

