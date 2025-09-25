Parede de prédio abandonado na Rua da União desaba e moradores temem pela segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A parede do 13° andar, do prédio Treze de Maio, desabou sobre o telhado vizinho e danificou dois carros que estavam estacionados

Uma parte da parede de um prédio, que fica na rua da União, Centro do Recife, desabou na manhã desta quinta-feira (25).

A parede do 13° andar, do prédio Treze de Maio, desabou sobre o telhado vizinho e danificou dois carros que estavam estacionados, assustando moradores da região.

De acordo com informações, o edifício foi construído há 60 anos, entretanto, a obra nunca foi finalizada, por isso moradores e pessoas que transitam na região temem que alguém possa ficar ferido nesses desabamentos.

"A gente já vem fazendo um movimento para chamar a atenção para este prédio abandonado, que está para cair há algum tempo. Eu já desci nervoso porque ainda tem coisa para cair, tem um pedaço da parede pendurado", contou Paulo do Amparo, morador.

Paulo conta que entrou em contato com a Defesa Civil, mas ainda aguarda uma resolução. Profissionais da Emlurb colocaram tapumes na frente do prédio para evitar a passagem de pedestres.

"Os laudos técnicos da Defesa Civil mostram o risco mais alto de desabamento. Pode acontecer a qualquer momento, as ferrangens todas aparecendo, o prédio pegando sol e chuva. Já teve um alerta do Tribunal de Contas para que a prefeitura fizesse alguma coisa, foi feita uma licitação, passou-se um ano e não fizeram nada, nem um escoramento", contou André Zahar, jornalista.



Em nota, a Prefeitura do Recife informou que foi identificada a necessidade de um escoramento metálico do imóvel, de forma a garantir a segurança da obra. A gestão pontua que um novo processo licitatório deve ocorrer em breve.