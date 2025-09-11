Professor morre carbonizado em Floresta; polícia deve instaurar inquérito para enteder como incêndio começou
Vizinhos ainda tentaram conter as chamas com baldes d’água, e a prefeitura disponibilizou um caminhão-pipa, mas os esforços não foram suficientes
Um professor de 65 anos, Vavá Paulino, morreu carbonizado dentro de sua residência após um incêndio, na noite da última quarta-feira (10), no centro da cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco.
O fogo teria começado por volta das 19h. O professor, que estava sozinho em casa, não conseguiu sair a tempo. Vizinhos ainda tentaram conter as chamas com baldes d’água, e a prefeitura disponibilizou um caminhão-pipa, mas os esforços não foram suficientes.
A vítima foi encontrada carbonizada em um dos quartos do imóvel. A Polícia Civil informou que irá instaurar inquérito para apurar as causas do incêndio.
O professor atuava na cena cultural do estado, trabalhando também como poeta, artista plástico, além da gestão pública.
Em nota, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) lamentou a morte do profissional, destacando que a cultura pernambucana sofre uma grande perda com seu falecimento.