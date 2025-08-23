fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Figueirense x Floresta ao vivo online: confira onde assistir

Time de Florianópolis busca a vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Equipe cearense foi derrotada em sua última partida

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/08/2025 às 17:00
Marlyson, atacante do Figueirense
Marlyson, atacante do Figueirense - Reprodução/ Figueirense

O Figueirense recebe o Floresta-CE neste sábado (23/08), às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em duelo válido pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025.

Como chegam as equipes

O Figueirense ocupa o 14º lugar, com 20 pontos, e busca a vitória sobre os catarinenses para fugir da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Floresta-CE está na 6ª posição, com 24 pontos conquistados. A equipe cearense espera se manter na zona de classificação ao quadrangular.

Onde assistir Figueirense x Floresta ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (plataforma de streaming)
  • SportyNet+ (plataforma de streaming)

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: 23/08 - 19h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Estádio Orlando Scarpelli - Rodada 18
  • Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Figueirense: Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Matheus Mascarenhas; Ramon e Jhony Douglas; Rafinha Potiguar, Felipe Augusto e Marlyson; Hyuri. Técnico: Pintado.

Floresta: Dalton, Matheus Ludke, Victor Melo, ícaro e Thomás Kayck; Guilherme Nunes, Martinelli e Diego Matos; Romarinho, Gustavo Xuxa e Rubens. Técnico: Leston Júnior.

Leia também

São Bernardo x Náutico ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Série C

São Bernardo x Náutico ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Retrô x ABC ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações
Série C

Retrô x ABC ao vivo (24/08): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags