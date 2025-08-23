Transmissão Figueirense x Floresta ao vivo online: confira onde assistir
Time de Florianópolis busca a vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Equipe cearense foi derrotada em sua última partida
O Figueirense recebe o Floresta-CE neste sábado (23/08), às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em duelo válido pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025.
Como chegam as equipes
O Figueirense ocupa o 14º lugar, com 20 pontos, e busca a vitória sobre os catarinenses para fugir da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Floresta-CE está na 6ª posição, com 24 pontos conquistados. A equipe cearense espera se manter na zona de classificação ao quadrangular.
Onde assistir Figueirense x Floresta ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- DAZN (plataforma de streaming)
- SportyNet+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 23/08 - 19h30 (horário de Brasília)
- Competição: Estádio Orlando Scarpelli - Rodada 18
- Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)
- Onde Assistir: DAZN e SportyNet+
Prováveis Escalações
Figueirense: Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Matheus Mascarenhas; Ramon e Jhony Douglas; Rafinha Potiguar, Felipe Augusto e Marlyson; Hyuri. Técnico: Pintado.
Floresta: Dalton, Matheus Ludke, Victor Melo, ícaro e Thomás Kayck; Guilherme Nunes, Martinelli e Diego Matos; Romarinho, Gustavo Xuxa e Rubens. Técnico: Leston Júnior.