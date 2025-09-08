fechar
Notícias | Notícia

Câmera de segurança registra homicídio nas proximidades de um shopping, no bairro da Boa Vista

A vítima vendia capinhas e artigos para celulares na avenida quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou disparos contra sua cabeça

Por Zayra Pereira Publicado em 08/09/2025 às 21:29
Imagem de homem atirando contra vítima no bairro da Boa Vista
Imagem de homem atirando contra vítima no bairro da Boa Vista

Um ambulante de 29 anos foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (8), no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, próximo a um shopping da região.

A vítima vendia capinhas e artigos para celulares na avenida quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou disparos contra sua cabeça. No momento da ação, outra pessoa conversava com o ambulante, mas conseguiu fugir.

Nenhum objeto da vítima foi levado, o que reforça as características de execução.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

