Homem foge de Delegacia em Porto de Galinhas com cadernos de tráfico

O suspeito passou mal durante a primeira fuga e foi levado à uma UPA. Depois fugiu novamente dos policiais. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 03/09/2025 às 23:50 | Atualizado em 03/09/2025 às 23:51
Imagem de homem fugindo da polícia - Reprodução

Um homem fugiu de uma delegacia em Porto de Galinhas, Litoral Sul, nesta quarta-fera (3), portando cadernos com anotações sobre o tráfico de drogas.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o suspeito correu com sete cadernos e foi perseguido pelos policiais. Ele passou mal durante a ação e precisou ser socorrido até uma UPA local.

Na unidade de saúde foi constatado que o homem estava em tratamento contra tuberculose e após a alta ele foi conduzido à delegacia.

Ele não soube explicar o conteúdo dos cadernos, ficou nervoso e começou a vomitar. Enquanto os policiais tentavam conter os danos, ele se aproveitou e fugiu novamente.

A polícia segue tentando localizar o suspeito.

