The Westin Porto de Galinhas: onde o design de experiências promove uma sensação completa de bem-estar

Vivência de uma realidade, conhecimento por meio dos sentidos ou aprendizado obtido através da prática. Essas são algumas definições do dicionário para experiência. E todas são elevadas a outro patamar quando aplicadas ao The Westin Porto de Galinhas. O resort all-inclusive, situado no litoral sul pernambucano, sempre se preocupou em promover uma sensação completa de bem-estar, mas agora está apostando no design de experiências para surpreender (ainda mais) os hóspedes em diversos aspectos.

Com a responsabilidade de ser o primeiro resort no Brasil com bandeira de luxo Westin e ainda parte da prestigiada rede Marriott International, o The Westin Porto de Galinhas segue a filosofia de bem-estar que é marca registrada da rede, baseada em seis pilares: Durma Bem, Coma Bem, Mova-se Bem, Sinta-se Bem, Trabalhe Bem e Divirta-se Bem. Uma assinatura de qualidade reconhecida em todo o mundo e constantemente aperfeiçoada no paraíso de Porto de Galinhas.

“Acredito em relações verdadeiras com o cliente. Mais do que entregar uma boa hospedagem, buscamos construir confiança e proximidade. No Westin Porto de Galinhas trabalhamos diariamente para entender as necessidades de cada hóspede e oferecer experiências personalizadas, que reflitam os valores da marca Marriott. É isso que garante não apenas uma boa ocupação, mas também a fidelização e o reconhecimento do nosso trabalho no mercado”, destacou a diretora do resort Ana Helena Malheiros.

Neste contexto, a preocupação com o design de experiência surge como mais um diferencial. Com este olhar particular a interação com os serviços e ambientes do resort procura ser transformada em momentos memoráveis, onde o hóspede é colocado como o centro das atenções. “O resort prioriza completamente as experiências únicas e as pessoas tem acesso a produtos personalizados, como jantar romântico ou um chá da tarde servido no apartamento. A proposta é seguir o ‘sentir-se bem’ de forma marcante para que as que as pessoas ao saírem se lembrem de tudo o que viveram. Essa é uma das marcas registradas da bandeira Westin e aqui em Porto de Galinhas isso está muito bem definido com todas as experiências proporcionadas”, comentou a especialista em design de experiências do hotel Chris Maia.

PILARES

A equipe de reportagem desta coluna visitou o resort, que completou três anos em junho deste ano, em três oportunidades em anos diferentes e viu de perto a evolução do espaço, sobretudo em relação aos 6 pilares que são marcas da rede. O “Move Well” é plenamente atendido na academia com equipamentos modernos e na piscina com aula de yoga e hidroginástica, sem falar no inovador run concierge com as rotas de corridas personalizadas. Já o “Play Well” garante muito entretenimento para os adultos e diversão para a garotada. Na hora que o dever chama o “Work Well” tranquiliza com uma excelente conectividade e bons espaços para reuniões. E como não se deleitar no “Sleep Well” com premiadíssima cama projetada especialmente para um sono tranquilo, ajudando ainda pelo bálsamo relaxante com óleos essenciais de lavanda e camomila? Já o “Eat Well” e “Feel Well” merecem outros capítulos à parte.

GASTRONOMIA

Não é nenhum exagero falar que o The Westin Porto de Galinhas leva a gastronomia, de fato, a um novo patamar, com uma das cozinhas mais modernas da hotelaria da região Nordeste. De forma pioneira, o resort fez uma “viagem para o futuro” para implantar a chamada Cozinha 4.0, uma estrutura 100% tecnológica e inteligente que minimiza o uso de combustíveis fósseis e reduz o consumo de energia em uma escala crescente. Impressiona o fato da cozinha ser totalmente automatizada, com o uso de aplicativos, programações digitais e equipamentos que elevam a eficiência de cada processo, otimizando tempo e espaço, claro, sem esquecer do tempero do amor nas criações. “Hoje a gente trabalha com o método mais inteligente, alimentos que seriam imersos no óleo ou na água, a gente faz de maneira mais sofisticada e saudabilidade, garantindo o padrão, a qualidade e a segurança dos alimentos nas mesas dos hóspedes”, contou a chef do The Westin Adriana Moraes.

SPA



Sem dúvida um dos locais mais especiais no resort é o sublime Heavenly Spa by Westin, que promove experiências terapêuticas pensadas para mexer com as sensações e envolver cada sentido. Com um menu de massagens, rituais relaxantes e terapias modernas, o foco é a revitalização, o descanso da mente e o bem-estar completo. Entre as terapias mais recentes implantadas estão a mesa lira, cromoterapia e a ducha vichy shower. “Costumo dizer que ele é um santuário dentro do resort. O spa traz uma proposta de wellness atrelado as questões do bem estar”, resumiu o terapeuta e gestor do espaço Jebson Silvano.