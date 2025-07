Salinas Maragogi: quando a realidade consegue ser melhor do que a grande expectativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O resort all inclusive situado no litoral norte alagoano, a apenas 130 km do Recife, já conquistou mais de 50 prêmios e ainda segue surpreendendo

Nas redes sociais é comum a associação entre expectativa e realidade em forma de brincadeira com um tom de reclamação quando o produto não condiz com a propaganda. No entanto, quando o assunto é o famoso Salinas Maragogi, o premiadíssimo resort all inclusive da Rede Amarante situado no litoral norte alagoano, se vê na prática que a fama não é toa e, de fato, ele consegue ser ainda melhor do que a já alta expectativa criada pelos mais de 50 prêmios conquistados. Confira nos vídeos como é a experiência de hospedagem, gastronomia e atividades e saiba como realmente fazem jus às dezenas de distinções.

A equipe de reportagem da coluna já havia feito duas matérias no outro resort do grupo, o Japaratinga Lounge Resort, mais voltado para jovens e casais, e atestou que o Salinas Maragogi, com uma proposta direcionada para famílias, segue a mesma excelência e consegue agradar ao público em geral de todas as idades. Do complexo náutico com mais de 1.500 m² e quadras esportivas até os bares e restaurantes e os verdadeiros espetáculos para as crianças, tudo é pensado para surpreender pessoas das várias faixas etárias. Claro que o sistema all inclusive é um dos principais atrativos e realmente ele é oferecido de forma impecável e com uma qualidade invejável durante 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com uma localização privilegiada à beira-mar no coração da Costa dos Corais, o Salinas Maragogi oferece uma estrutura completa em uma área muito bem aproveitada de mais de 66.000m², cortada pelo Rio Maragogi. O resort oferece grande variedade de opções de lazer como piscinas adulto e infantil, toboáguas, quadras esportivas, espaços kids, spa, academia, sauna, náutica e muito mais.

Quando à alimentação, para se ter uma ideia são 10 pontos de consumo espalhados em todo o resort, sem limite de consumo. Entre as opções, o Restaurante Galés, Coral Bar, Quiosque Coral, Espaço Canoas, Restaurante Basílico, Restaurante Mandacaru e Terraço Grill, que trazem experiência completa para os hóspedes.

Em relação aos apartamentos, entre as opções estão o Standard com possibilidade de acomodar até 3 pessoas. O Standard Vitória Régia também acomoda até 3 pessoas, mas com o diferencial de ser localizado em uma área mais isolada do resort. O Apartamento Jardim é perfeito para quem busca estar mais próximo da praia e viaja em até 4 pessoas, assim como o Apartamento Praia Frente Mar. A Suíte Familiar é proposta como a maior acomodação do empreendimento, com capacidade de até 5 pessoas e vários atrativos.

“Maragogi é rodeada por vários destinos dignos de cinema, com destaque para a maior barreira de corais do Brasil, que também é uma belíssima área de preservação ambiental. Perfeita para quem busca conhecer um verdadeiro paraíso à beira mar, pois a beleza e o encanto são simplesmente incríveis. E o Salinas Maragogi chega em meio a tudo isso para propor um serviço diferenciado em instalações totalmente pensadas para oferecer o máximo de bem-estar e relaxamento, estimulando a liberdade de saborear o que quiser, quando quiser, em um resort all inclusive”, destacou o gerente do resort, Heverton Farias.

“Além disso, o empreendimento valoriza, desenvolve e reconhece seus colaboradores, criando um ambiente onde todos têm orgulho de fazer parte. É isso que torna o resort tão especial, a experiência extraordinária que proporciona, tanto para quem nos visita quanto para quem constrói esse sonho todos os dias”, completou.

PRÊMIOS



O Salinas Maragogi coleciona vários prêmios expressivos ao longo dos últimos anos (mais de 50 no total). Foi eleito como o Melhor Resort do Brasil pela Viagem e Turismo, e pelo Melhores Destinos. O Traveler’s Choice | TripAdvisor também premiou o empreendimento como Melhor Hotel do Brasil, assim como o Melhor Hotel na América do Sul, Melhor Hotel Mundo, Tudo Incluído – Mundo, Tudo Incluído – Brasil, Tudo Incluído – América do Sul e Melhor Hotel para Família – Mundo. Além disso, o Melhores Destinos pontuou o Salinas Maragogi como Melhores Resorts do Brasil. Esses títulos foram concebidos entre 2025/2024 e 2024/2023.

AMARANTE



Em 2024, a Amarante conquistou a certificação Great Place To Work® Brasil (GPTW) pelo quinto ano consecutivo e pelo terceiro ano - como grupo. A excelência da Amarante também foi reconhecida através de prêmios de grande importância no turismo nacional, recebidos no último ano. Na premiação “O Melhor de Viagem e Turismo”, considerada como a maior do país, promovida pela Revista Viagem e Turismo, da editora Abril, o Japaratinga Lounge Resort foi considerado o Melhor Resort do Brasil, e o Salinas Maragogi ficou em segundo lugar no mesmo ranking. Não o bastante, a Amarante conquistou também o segundo lugar na categoria Top of Mind.

FLUXO



A Amarante comemora números expressivos conquistados em 2024. A empresa recebeu mais de 170 mil hóspedes nos três resorts. Os viajantes são de diversas partes do mundo e do país, com destaque para o fluxo de visitantes vindos do Sudeste, a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um aumento de receita de 30% em relação a 2023, com destaque para o Japaratinga Lounge Resort, que cresceu 70%. O grande crescimento do resort é graças à inauguração da área Garden Suíte, com 80 novos apartamentos entregues em dezembro de 2023, e as 64 unidades da Garden Exclusive disponibilizadas em outubro de 2024.