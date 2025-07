Gravatá em 2025: os principais atrativos da Suíça Pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pouco mais de 80 km da capital pernambucana, no coração do Planalto da Borborema, Gravatá se consolida como um dos destinos mais procurados do interior nordestino. Conhecida como “Suiça Pernambucana”, a cidade tem temperaturas mais baixas, especialmente no outono e inverno, quando podem chegar a menos de 15°C à noite.

O município oferece opções variadas para quem busca contato com a natureza, cultura local e gastronomia regional.



Passeios e natureza: cachoeiras, trilhas e aventuras em meio à serra

As trilhas e cachoeiras são um passeio indispensável para os turistas - Ednaldo Lourenço (SECOM)

Gravatá é um paraíso para os amantes do ecoturismo. A zona rural sul do município abriga diversas cachoeiras emolduradas pela vegetação da Mata Atlântica, além de trilhas históricas, mirantes panorâmicos, opções de balonismo e passeios a cavalo.



Cachoeiras

As cachoeiras do Tio, Paraíso Perdido e das Palmeiras são algumas das mais visitadas. Elas oferecem trilhas, áreas para banho e espaços com alimentação mediante agendamento. Os acessos são feitos por estradas de terra, e os passeios podem ser contratados com agências como Gravatá Offroad, Gravatá Aventura, Radical Aventura e Rancho das Palmeiras.

Alto do Cruzeiro

No centro urbano, o Alto do Cruzeiro oferece vista panorâmica da cidade e das serras próximas, além de pontos religiosos como a imagem do Cristo Redentor e a Capela de Cristo Rei. O local é aberto diariamente, das 6h às 18h, e não cobra taxa de entrada.

Trilhas da Serra das Russas

A Trilha dos Túneis da Serra das Russas percorre a antiga ferrovia construída em 1894, passando por túneis, pontes e cânions. São três opções de percurso: 5 km, 7 km e 12 km, com duração entre 3 e 6 horas.

Mirantes e flores: Pedra da Lua e do Alto do Caboclo

Nos mirantes da Pedra da Lua e do Alto do Caboclo, a mais de 700 metros de altitude, é possível avistar a cidade e seus vales floridos. As trilhas que levam até eles revelam uma Gravatá rural, repleta de paisagens naturais e cultura do campo.

Balonismo

Uma das experiências mais exclusivas da cidade é o voo de balão ao nascer do sol. Oferecido pela Vertical Balonismo, o passeio proporciona vistas deslumbrantes e é ideal para casais, famílias ou apaixonados por fotografia.

(81) 99199-2117 | Instagram: @verticalbalonismo

Passeios a cavalo: tradição e tranquilidade

Os passeios a cavalo oferecidos pelo Haras JC são uma forma relaxante de conhecer trilhas e áreas rurais. Os cavalos de sela são acompanhados por guias, garantindo segurança e conforto ao visitante.

(81) 99970-7610 (Cícero) | Instagram: @harasjcoficiall



Compras e gastronomia

Localizado na entrada da cidade, o Polo Moveleiro reúne lojas de móveis, artesanato, decoração, brinquedos, vestuário, calçados, conveniência e artes plástica - Nilson Silva (SECOM)

Gravatá também é conhecida por sua tradição artesanal e rica oferta gastronômica. Ateliês, lojas de móveis rústicos e empórios com produtos regionais são parte da experiência turística da cidade.

Polo Moveleiro

Na Rua Duarte Coelho, o Polo Moveleiro reúne móveis em madeira maciça, peças em cerâmica, bronze, alumínio e cipó, além de antiquários, cafeterias e lojas de produtos típicos. Alguns dos destaques:

Ateliê e Galeria Mário de Santinha – Rua Vicente Soares da Silva, 130

Casa Fazenda – Rua Duarte Coelho, 31

Marias Ateliê – Rua Duarte Coelho, 130



Gastronomia

No centro da cidade, os visitantes encontram desde cafés artesanais até restaurantes sofisticados. Entre os destaques:

Café Dona Celestina – Rua Duarte Coelho, 235

Villa Maria Café & Bistrô – Rua João Pessoa, 252

Antonieta Ristorante – Av. Cícero Batista de Oliveira, 1969

No Jardiim Restaurante – R. Pafisa, Novo Gravatá

Restaurante Mania Caseira – Rua Manoel Bento da Silva, 75

La Fondue Unique – Av. Cícero Batista de Oliveira, 1993

Cultura e patrimônio

O Memorial é um dos patrimônios históricos mais importantes da cidade - Nilson Silva (SECOM)

Gravatá preserva suas raízes por meio de espaços que celebram a cultura popular, a história ferroviária e a produção artística local.

Mercado Cultural

Instalado no antigo Mercado do Charque (1919), é hoje um espaço de cultura, gastronomia e artesanato. Apresentações musicais acontecem aos fins de semana.

Localização: Rua Sérgio Loreto, Centro

Horário: Ter. a Dom., com música aos sábados e domingos, das 14h às 18h

Memorial de Gravatá

Espaço dedicado à história da cidade, com fotos, objetos e exposições permanentes.

Localização: Rua Tomás de Oliveira, Santo Antônio

Horário: Ter. a Sáb., das 13h às 17h

MUCA – Museu da Criação Artística

Voltado para artes visuais e cinema, o MUCA promove exposições, oficinas e formações para novos artistas.

Localização: Rua Tomás de Oliveira, Santo Antônio

Contato: (81) 99790-2252 | Entrada gratuita

Estação Ferroviária

Inaugurada em 1894, abriga hoje a Estação do Artesão, o Vagão Museu e o Centro Cultural Sol Brilhante, com oficinas de maracatu e exposições.

Localização: Rua João Pessoa, Centro

Horário: Seg. a Sáb. das 9h às 17h | Dom. das 9h às 13h



Hospedagem

O Hotel Portal de Gravatá se destaca especialmente entre os viajantes que valorizam experiências - Nilson Silva (SECOM)

Gravatá possui hospedagens variadas, que atendem desde quem busca conforto com estrutura de lazer até quem prefere pousadas ou camping.

Hotéis e resorts:

Hotel Monte Castelo

Localização: BR-232, Sairé – PE

Telefone: 81 98814.9403 | Instagram: @hotelmontecastelo

Hotel Fazenda Portal de Gravatá

Localização: BR-232 (Via local), Km 82

Telefone: 81 3533.0288 / 81 3304.8888

Villa Hípica Resort

Localização: Rua Dr. Amaury de Medeiros, 1000 – Bairro Novo

Telefone: 81 3533.9600

Pousadas:

Pousada Vale do Gravatá

Localização: Av. Cícero Batista de Oliveira, 2000 – Alpes Suíços

Telefone: 81 3533.0074

Pousada Sant’Ana

Localização: Av. Agamenon Magalhães, 98 – Prado

Telefone: 81 3533.0928

Pousada Encontro das Flores

Localização: BR-232, Km 72

Telefone: 81 3533.1064

Camping:

Camping Rancho das Palmeiras

Localização: Sítio Palmeiras, Zona Rural

Telefone: 81 99185.6694

Serviço: o que saber antes de visitar Gravatá

Localização: 84 km do Recife, com acesso pela BR-232

Hospedagem: Pousadas, hotéis-fazenda e casas de temporada

Clima: Ameno durante o ano, com noites frias no inverno

Informações: Instagram oficial do turismo local: @visitegravata

