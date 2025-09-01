Motociclista morre ao colidir com cavalo; acidentes com animais soltos são cada vez mais frequentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife e Olinda têm registrado um número crescente de acidentes envolvendo animais de grande porte, o que aumenta o risco para motoristas e pedestres

Um motociclista, de 23 anos, morreu na noite do último domingo (31), ao colidir com uma égua na PE-15, uma das principais rodovias de Pernambuco, na altura de Ouro Preto, Olinda.

Aparentemente a égua estava prenha e morreu no local assim como o motociclista. O Samu e o corpo de bombeiros foram acionados mas, quando chegaram a vítima já não respirava.

O jovem era formado em direito e morava no bairro de Santo Amaro.

"Muito brincalhão, muito sorridente, muito trabalhador. A vida dele era se sacrificar para ter um bem-estar", contou uma prima.

Acidentes com animais

É cada vez mais comum encontrar animais soltos na pista e uma moradora que presenciou o acidente do último domingo conta que no trecho da rodovia os acidentes são frequentes.

"É um trecho que frequentemente acontece acidentes aqui, tanto por conta de animais como por alta velocidade. A gente tem um problema frequente", contou Elaine Souza.

Na manhã desta segunda-feira (1°), um carro bateu em uma égua no bairro de Água Fria, no Recife. O motorista fugiu do local e o animal teve fratura exposta, precisando ser sacrificado por um profissional da equipe de Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife.

Já na última semana um outro motociclista caiu após colidir com um cavalo na Avenida Perimetral, também em Olinda.

Um ativista dos direitos dos animais conta que existem dois movimentos de maus tratos: animais soltos com consentimento do dono e animais abandonados após a proibição de carroceiros no Recife.

"A gente vem acompanhando um índice muito grande de animais de grande porte, tanto nas vias públicas da cidade quanto na Região Metropolitana do Recife. Infelizmente isso tem acontecido por parte dos tutores e a gente precisa trazer a responsabilidade para quem são os donos dos cavalos", pontuou Douglas Brito.

Douglas pontuou sobre a situação de abandono por parte dos carroceiros.

"Alguns colocam esses animais durante a madrugada para ir buscar alimento, ou seja, não dão ração, não dão feno, não dão nada. Os animais ficam soltos durante toda a madrugada, de manhã eles tentam pegar e as vezes não conseguem, e acaba acontecendo o que houve com esse cavalo o que aconteceu em Olinda".

O ativista destaca a necessidade de mais eficiência nas ações das prefeituras.

"Hoje o centro de vigilância ambiental do Recife tem feito algumas apreensões e recolhido alguns animais. Já em Olinda, eles informam que estão fazendo o recolhimento desses animais nas vias públicas da cidade, mas a gente não sabe o destino que esses animais estão tendo".

"É pedir que os municípios comecem a colocar no colo essa pauta e assumam também a responsabilidade por esses animais e localizem esses tutores para que eles possam responde por isso", finalizou o ativista.

Em nota, a Prefeitura do Recife conta que as denúncias de animais soltos e as solicitações para recolhimentos dos bichos devem ser realizadas pelo:

Conecta Recife

Gabinete de Defesa dos Animais, no telefone 3355-1670

Centro de Vigilância Ambiental, no telefone 3355-7712

Além disso, a nota também destaca que a prefeitura está estruturando o programa gradual de retirada dos veículos de tração animal, vista que será completamente proibido a partir de 31 de janeiro de 2026.

Já a prefeitura de Olinda, também através de nota, lamentou a morte que aconteceu na PE-15 e disse que a polícia investiga os responsáveis. Além disso, pontuou que realiza ações de recolhimento e alojamento dos animais, afirmando que 100 cavalos já foram retirados de vias públicas.

Para realizar denúncias de maus tratos ou informar sobre animais em pistas é necessário entrar em contato através do telefone 99879-0016. A prefeitura afirma que deve ocorrer um aumento nas multas contra os proprietários dos animais.

