Metrô do Recife: terceiro dia sem Linha Sul continua causando transtornos
Paralisação começou na quarta-feira (27) após curto-circuito na rede aérea; CBTU ainda não tem previsão de normalização do sistema
A Linha Sul do metrô do Recife segue paralisada nesta sexta-feira (29), completando o terceiro dia seguido sem funcionamento e sem previsão de normalização. O problema começou na manhã da quarta-feira (27), após um curto-circuito que provocou rompimentos de cabos na rede aérea.
Linha Sul sem previsão de retorno
Na manhã desta sexta (29), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que os técnicos continuam trabalhando na área afetada. Uma nova avaliação será feita até o fim da manhã para verificar a possibilidade de retomada da operação, mas ainda não há previsão de normalização da Linha Sul.
Com 12 estações, a Linha Sul conecta Jaboatão dos Guararapes ao Centro do Recife e transporta milhares de passageiros todos os dias. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que houve um reforço nas operações de ônibus para reduzir os transtornos e garantir o deslocamento dos usuários. Veja linhas:
- 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)
- 185 - TI Cabo
- 115 - TI Aeroporto/TI Afogados
- 168 - TI Tancredo Neves/Cde. Boa Vista
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rompimento em dois pontos
De acordo com a CBTU, houve rompimento de cabos próximo às estações Imbiribeira e Porta Larga. "Esse dano na via próximo à estação Porta Larga é muito maior do que o dano acontecido na Imbiribeira", explica o assessor de comunicação da companhia, Salvino Gomes.
"Então, a gente dividiu em duas equipes, o pessoal da rede aérea, da manutenção, por onde foi que aconteceu o dano", continuou Salvino, em entrevista dada ao programa TV Jornal Meio-Dia da quinta-feira (28), esclarecendo que a demora na normalização é devido à complexidade do trabalho.