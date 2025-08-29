fechar
Metrô do Recife: terceiro dia sem Linha Sul continua causando transtornos

Paralisação começou na quarta-feira (27) após curto-circuito na rede aérea; CBTU ainda não tem previsão de normalização do sistema

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 29/08/2025 às 8:23
Passageiros formam filas para pegar ônibus na estação de Cajueiro Seco
Passageiros formam filas para pegar ônibus na estação de Cajueiro Seco - Sidney Lucena/JC Imagem

A Linha Sul do metrô do Recife segue paralisada nesta sexta-feira (29), completando o terceiro dia seguido sem funcionamento e sem previsão de normalização. O problema começou na manhã da quarta-feira (27), após um curto-circuito que provocou rompimentos de cabos na rede aérea.

Linha Sul sem previsão de retorno

Na manhã desta sexta (29), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que os técnicos continuam trabalhando na área afetada. Uma nova avaliação será feita até o fim da manhã para verificar a possibilidade de retomada da operação, mas ainda não há previsão de normalização da Linha Sul.

Com 12 estações, a Linha Sul conecta Jaboatão dos Guararapes ao Centro do Recife e transporta milhares de passageiros todos os dias. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que houve um reforço nas operações de ônibus para reduzir os transtornos e garantir o deslocamento dos usuários. Veja linhas:

  • 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)
  • 185 - TI Cabo
  • 115 - TI Aeroporto/TI Afogados
  • 168 - TI Tancredo Neves/Cde. Boa Vista

Rompimento em dois pontos

De acordo com a CBTU, houve rompimento de cabos próximo às estações Imbiribeira e Porta Larga. "Esse dano na via próximo à estação Porta Larga é muito maior do que o dano acontecido na Imbiribeira", explica o assessor de comunicação da companhia, Salvino Gomes.

"Então, a gente dividiu em duas equipes, o pessoal da rede aérea, da manutenção, por onde foi que aconteceu o dano", continuou Salvino, em entrevista dada ao programa TV Jornal Meio-Dia da quinta-feira (28), esclarecendo que a demora na normalização é devido à complexidade do trabalho.

