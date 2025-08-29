Metrô do Recife: terceiro dia sem Linha Sul continua causando transtornos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Paralisação começou na quarta-feira (27) após curto-circuito na rede aérea; CBTU ainda não tem previsão de normalização do sistema

A Linha Sul do metrô do Recife segue paralisada nesta sexta-feira (29), completando o terceiro dia seguido sem funcionamento e sem previsão de normalização. O problema começou na manhã da quarta-feira (27), após um curto-circuito que provocou rompimentos de cabos na rede aérea.

Linha Sul sem previsão de retorno

Na manhã desta sexta (29), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, por meio de nota, que os técnicos continuam trabalhando na área afetada. Uma nova avaliação será feita até o fim da manhã para verificar a possibilidade de retomada da operação, mas ainda não há previsão de normalização da Linha Sul.

Com 12 estações, a Linha Sul conecta Jaboatão dos Guararapes ao Centro do Recife e transporta milhares de passageiros todos os dias. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que houve um reforço nas operações de ônibus para reduzir os transtornos e garantir o deslocamento dos usuários. Veja linhas:

166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

185 - TI Cabo

115 - TI Aeroporto/TI Afogados

168 - TI Tancredo Neves/Cde. Boa Vista

Rompimento em dois pontos

De acordo com a CBTU, houve rompimento de cabos próximo às estações Imbiribeira e Porta Larga. "Esse dano na via próximo à estação Porta Larga é muito maior do que o dano acontecido na Imbiribeira", explica o assessor de comunicação da companhia, Salvino Gomes.

"Então, a gente dividiu em duas equipes, o pessoal da rede aérea, da manutenção, por onde foi que aconteceu o dano", continuou Salvino, em entrevista dada ao programa TV Jornal Meio-Dia da quinta-feira (28), esclarecendo que a demora na normalização é devido à complexidade do trabalho.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

