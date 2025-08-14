Paralisação do metrô: Grande Recife amanhece sem o funcionamento de todas as linhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Decisão foi tomada na noite da quarta-feira (13) em assembleia extraordinária do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE)

A paralisação do metrô no Recife tem provocado uma manhã caótica na Região Metropolitana. Tanto a linha Sul, quanto a linha Centro, estão com o funcionamento completamente pausado desde às 22h da noite da quarta-feira (13) e devem continuar sem rodar até pelo menos 22h da quinta (14).

Cerca de 140 mil passageiros serão prejudicados ao longo do dia, recorrendo a rotas alternativas, como linhas de ônibus e transporte por aplicativos. Com as 37 estações inativas no Grande Recife, a superlotação nos terminais integrados vai causar atrasos nas agendas de quem depende desses meios de locomoção.

Classe protesta contra privatização do metrô no Recife

Em reunião extraordinária realizada na noite da quarta-feira (13), o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) oficializou que a paralização ocorresse durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Recife, nesta quinta (14).

A classe exige que o chefe de Estado cumpra a promessa feita durante a campanha eleitoral de 2022, quando foi eleito. "O presidente Lula prometeu que o metrô do Recife seguiria público. Nossa luta é para que essa palavra seja honrada", explica o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares.

O metrô é atualmente controlado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), órgão do governo federal. Entretanto, a iminência da concessão tem motivado os protestos. Há, inclusive, previsão de quando o presidente vai anunciar a decisão pela privatização.

Campanha nacional contra a privatização do metrô

O ato no Recife marca o início de uma mobilização nacional, apoiada pela Federação Nacional dos Metroferroviários (Fenametro). Além de lutar contra a entrega do sistema metroviário à iniciativa privada, a classe cobra que o governo federal invista na recuperação e modernização do metrô.

Além da frota pausada, os metroviários explicam estar em "estado de greve", o que significa que pode haver ainda outras paralisações a qualquer momento. Outdoors e painéis de LED também foram instalados em pontos estratégicos da cidade, a fim de propagar a mensagem para os cidadãos e alcançar o presidente Lula diretamente.

