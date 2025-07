Moradores de Setúbal protestam diante da onda de crimes no bairro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o aumento da criminalidade local, moradores de Setúbal realizam protesto na noite desta quarta-feira (30), na Pracinha de Boa Viagem.

Moradores e comerciantes locais realizaram uma intervenção, com cartazes e faixas, muitos até usaram roupas pretas, simbolizando o luto pela situação. Eles denunciam a falta de policiamento na região.

"A segurança pública tem deixado claro para a gente que essas pessoas estão aí a sós. Esse pessoal está aqui hoje para pedir uma coisa que é direito deles: segurança pública", contou Daniel Uchôa, um dos mobilizadores do protesto.

Daniel pontua que está havendo uma falta de ação por parte do governo do estado.

"Aqui a gente não tá pedindo nenhum luxo. O pessoal está pedindo aqui para dormir uma noite de sono tranquila".

Moradores estão tendo dificulades durante a noite, pois não se sentem seguros para descansar o suficiente, além do comércio, que vem sendo afetado brutalmente.

"Pessoas não estão conseguindo dormir há dias porque tem que agora ficar tucalhando, olhando quem está entrando, quem está forçando o portão. Comerciantes que estão fechando as lojas mais cedo. Então são vários prejuízos acumulados nos últimos meses", disse.

Eles pedem um reforço no policiamento durante a madrugada, principal horário de atuação dos suspeitos.

"Nesse horário a gente percebe uma diminuição nas rondas da polícia no bairro. O que a gente está pedindo aqui, no período das 22h às 5h, é que a gente possa ter polícia na rua fazendo abordagem, porque ssas pessoas estão com muita facilidade entrando, abordando, furtando", continuou.

Um comerciante fala sobre a importância de registrar os casos de furtos e roubos.

"A gente pede ações do governo do Estado e da prefeitura para que faça um policiamento de verdade", disse o comerciante. "A população também tem que ajudar a polícia. Muitos de nós somos assaltados, ou até tentativa de assalto, e não registramos esse fato. É importante que os moradores façam essas queixas".

