Plataforma de gestão de escalas médicas tem evento de lançamento no RioMar Recife
O evento aconteceu ontem (13), com demonstração de como o Plantão.AI funciona e os benefícios da plataforma para médicos e hospitais
Clique aqui e escute a matéria
Aconteceu ontem (13), o evento de lançamento do Plantão.AI, que é uma plataforma para otimizar a gestão de escalas médicas e dar mais previsibilidade à operação hospitalar.
A mostra aconteceu no restaurante Pobre Juan do RioMar Recife.
Ministrado pela CEO Joanne Mota, ao lado do CCO Ricardo Aguiar e do médico Dr. Carlos Japhet, o evento reuniu gestores hospitalares do Recife e da Região Metropolitana.
Além da apresentação da plataforma, os convidados tiveram uma roda de conversa para discutir as dúvidas sobre o Plantão.AI e falar das experiências na gestão de escalas.
A plataforma
Os diferenciais da plataforma são a integração entre coordenação médica, plantonistas e equipe administrativa, captação ativa de médicos e gerenciamento de vagas, além da agilidade e segurança nos processos operacionais.
Além do sistema para instituições de saúde, o Plantão.AI tem um aplicativo para médicos, com recursos como: controle de agenda, candidatura a plantões, registro de produtividade e contabilidade integrada.
Hospitais e clínicas podem agendar uma demonstração pelo site ou pelo Whatsapp: (81) 98763-6561.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp