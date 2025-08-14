fechar
Tecnologia | Notícia

Plataforma de gestão de escalas médicas tem evento de lançamento no RioMar Recife

O evento aconteceu ontem (13), com demonstração de como o Plantão.AI funciona e os benefícios da plataforma para médicos e hospitais

Por Anaís Coelho Publicado em 14/08/2025 às 16:37
Evento de lançamento do Plantão.AI no Pobre Juan, do RioMar Recife
Evento de lançamento do Plantão.AI no Pobre Juan, do RioMar Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Aconteceu ontem (13), o evento de lançamento do Plantão.AI, que é uma plataforma para otimizar a gestão de escalas médicas e dar mais previsibilidade à operação hospitalar.

A mostra aconteceu no restaurante Pobre Juan do RioMar Recife.

Ministrado pela CEO Joanne Mota, ao lado do CCO Ricardo Aguiar e do médico Dr. Carlos Japhet, o evento reuniu gestores hospitalares do Recife e da Região Metropolitana.

Além da apresentação da plataforma, os convidados tiveram uma roda de conversa para discutir as dúvidas sobre o Plantão.AI e falar das experiências na gestão de escalas.

Leia Também

A plataforma

Os diferenciais da plataforma são a integração entre coordenação médica, plantonistas e equipe administrativa, captação ativa de médicos e gerenciamento de vagas, além da agilidade e segurança nos processos operacionais.

Além do sistema para instituições de saúde, o Plantão.AI tem um aplicativo para médicos, com recursos como: controle de agenda, candidatura a plantões, registro de produtividade e contabilidade integrada.

Hospitais e clínicas podem agendar uma demonstração pelo site ou pelo Whatsapp: (81) 98763-6561.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

O que plataformas digitais fazem para combater a exposição indevida de crianças? Entenda
ADULTIZAÇÃO

O que plataformas digitais fazem para combater a exposição indevida de crianças? Entenda
No Sertão de Pernambuco, estudantes transformam realidade com arte, ciência e memória cultural
PROJETOS

No Sertão de Pernambuco, estudantes transformam realidade com arte, ciência e memória cultural

Compartilhe

Tags