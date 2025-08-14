Plataforma de gestão de escalas médicas tem evento de lançamento no RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento aconteceu ontem (13), com demonstração de como o Plantão.AI funciona e os benefícios da plataforma para médicos e hospitais

Clique aqui e escute a matéria

Aconteceu ontem (13), o evento de lançamento do Plantão.AI, que é uma plataforma para otimizar a gestão de escalas médicas e dar mais previsibilidade à operação hospitalar.

A mostra aconteceu no restaurante Pobre Juan do RioMar Recife.

Ministrado pela CEO Joanne Mota, ao lado do CCO Ricardo Aguiar e do médico Dr. Carlos Japhet, o evento reuniu gestores hospitalares do Recife e da Região Metropolitana.

Além da apresentação da plataforma, os convidados tiveram uma roda de conversa para discutir as dúvidas sobre o Plantão.AI e falar das experiências na gestão de escalas.

A plataforma

Os diferenciais da plataforma são a integração entre coordenação médica, plantonistas e equipe administrativa, captação ativa de médicos e gerenciamento de vagas, além da agilidade e segurança nos processos operacionais.

Além do sistema para instituições de saúde, o Plantão.AI tem um aplicativo para médicos, com recursos como: controle de agenda, candidatura a plantões, registro de produtividade e contabilidade integrada.

Hospitais e clínicas podem agendar uma demonstração pelo site ou pelo Whatsapp: (81) 98763-6561.



Saiba como se inscrever na newsletter JC