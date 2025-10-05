O poder do vermelho: 6 produtos e dicas de como montar um look monocromático

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba como usar diferentes tons de vermelho e criar produções cheias de atitude. Fique por dentro da trend e arrase com seu look vermelhão!

O vermelho virou uma das grandes tendências de 2025 e vem ganhando espaço no mundo fashion, na decoração e principalmente na maquiagem.

Seguindo a Trend, a Avon com Power Stay, linha reconhecida por sua performance de longa duração e tecnologia inovadora, lança novas tonalidades de batons vermelhos. Além de reunir dicas para apostar no tom como protagonista da make.

Ícone de ousadia e sofisticação, o vermelho é a escolha ideal para criar um visual monocromático poderoso e agora com ainda mais possibilidades para compor produções de forma ousada e confiante.

Dicas de como entrar na trend

Para quem deseja apostar na trend, com a linha de maquiagem Power Stay da Avon você encontra seu tom ideal de batom vermelho que não borra e tem alta duração.

A marca tem um vasto portfólio de produtos que apresenta diversas tonalidades de vermelho para qualquer tom de pele. Para os lábios, os tons podem valorizar ainda mais sua beleza. Por exemplo: o vermelho mais fechado favorece as peles frias, já o vermelho mais aberto, costuma ficar ótimo em peles quentes.

Com possibilidades para apostar até mesmo no vermelho na região dos olhos ou no rosto. O Power Stay Delineador Líquido Para Olhos 72h Vermelho Cereja traz vivacidade e diversão para a maquiagem, além de garantir 72 horas de cor vibrante sem desbotar.

Além disso, o Novo Blush Avon Ultra Bouncy Red tem cores hiper-pigmentadas e é perfeito para combinar com qualquer look. Outra dica para trazer uma aparência sofisticada e alinhada no look, é combinar o tom de esmalte com o batom vermelho.

Se for usar um batom vermelho marcante, opte por olhos mais neutros e pele suave para equilibrar o visual. Já para quem gosta de ousar, o look monocromático em vermelho, com lábios, blush e até sombra em tons similares, está super em alta e cria um efeito moderno e sofisticado.

Vermelhos Power Stay

A Avon amplia a linha Power Stay com três novas tonalidades de batom líquido matte: Vermelho Radiante, Vermelho Canela e Quase Vermelho, totalizando 10 tons de vermelho com até 16 horas de duração, sem borrar, transferir ou ressecar.

A marca também lança um blush vermelho profundo, com textura bouncy e acabamento em pó, que permite construir intensidade e valoriza todos os tons de pele.

Para completar o look, os esmaltes vermelhos Power Stay oferecem até 8 dias de duração, com alta cobertura, brilho intenso e resistência ao desgaste.

As novidades estão disponíveis no site da Avon, nas lojas Soneda, Bel Cosméticos e Thalia Perfumaria ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você.