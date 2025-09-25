Spotify anuncia retirada de 75 milhões de músicas da plataforma
Atualizações no serviço visam combater a imitação de vozes não autorizada e reprimir possíveis faixas fraudulentas. Agora há um novo filtro de spam
O serviço de streaming de áudio e vídeo Spotify anunciou que vai remover mais de 75 milhões de faixas da plataforma.
As mudanças na política do serviço visam combater a imitação de vozes não autorizada e reprimir canções fraudulentas que são enviadas para os perfis oficiais dos artistas.
A plataforma também implementou um novo filtro de spam para bloquear uploads em massa, táticas de manipulação de SEO, entre outras coisas que buscam aumentar os números de streaming.
O Spotify disse que está buscando a colaboração de parceiros da indústria para estabelecer um novo padrão na forma como os créditos de uma música são apresentados.
“O ritmo dos avanços recentes na tecnologia de IA generativa tem sido rápido e, às vezes, inquietante, especialmente para os profissionais da criação”, disse a empresa no blog do Spotify.
“Na melhor das hipóteses, a IA está desbloqueando novas maneiras incríveis para os artistas criarem música e para os ouvintes descobri-la. Na pior das hipóteses, a IA pode ser usada por pessoas mal-intencionadas e fazendas de conteúdo para confundir ou enganar os ouvintes, empurrar 'lixo' para o ecossistema e interferir no trabalho de artistas autênticos em construir suas carreiras", completou.