Recife revive noites das décadas de 80, 90 e 2000 com a festa The Retrô

Evento criado em 2023 volta a agitar a cena local no próximo sábado (27), a partir das 21h, no Nexus Bar, no Centro do Recife

O fenômeno da nostalgia vem ganhando cada vez mais força no Brasil e no mundo, resgatando memórias das décadas de 80, 90 e 2000 por meio da música e de estéticas pop e dance. No Recife, esse movimento se traduz em festas temáticas que conquistam diferentes gerações.

Um dos exemplos é a The Retrô, evento criado em 2023 e que volta a agitar a cena local no próximo sábado (27), a partir das 21h, no Nexus Bar (Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista).

A noite propõe um mergulho no passado com três nomes de peso da cena: DJ Barreto, ex-residente da icônica boate Misty; Emílio Vega, residente do Club Metrópole; e André Navarro, da Bear Celebration.

"Será uma oportunidade divertida e emocionante de relembrar os passinhos e as músicas que marcaram uma época privilegiada para várias gerações. O público pode esperar uma produção especial e cheia de surpresas", afirma Fred Queiroz, produtor do evento.

Homenagem a Whitney Houston

A edição ainda contará com uma homenagem à diva Whitney Houston, interpretada pela drag queen Polly Pocket, com uma performance de "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".

Para DJ Barreto, que já comandou as pick-ups da memorável boate Misty, Doktor Froid, a The Retrô "é uma viagem no tempo que revive lugares e momentos marcantes da cena noturna recifense".

Ingressos antecipados