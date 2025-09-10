Músicas que você não sabia que têm mais de 1 Bilhão de streams no Spotify

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A lista oficial do Billions Club do Spotify já passa das mil faixas. São mais de mil músicas com mais de um bilhão de reproduções!

Clique aqui e escute a matéria

Você consegue adivinhar quais músicas chegaram à impressionante marca de 1 bilhão de streams no Spotify? A lista oficial do Billions Club do Spotify já passa das mil faixas. Sim, mais de mil músicas com 1 BILHÃO (com B) de reproduções.

E claro que os donos da festa estão lá: The Weeknd (com 26 faixas!), Bad Bunny (22) e Ariana Grande (21) dominam a parada.

Mas o que realmente impressiona é quem aparece nas entrelinhas. Porque tem muita música que você talvez nem imaginava que já bateu esse número astronômico:

Torn – Natalie Imbruglia



Linger – The Cranberries



We Fell in Love in October – girl in red



Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) – ABBA



Piano Man – Billy Joel



Master of Puppets – Metallica



Thinkin Bout You – Frank Ocean



If I Ain’t Got You – Alicia Keys



Heartbreak Anniversary – Giveon

Não é só o pop atual que faz barulho. Nostalgia também movimenta bilhões. E tem também destaque internacional: o sul-coreano JungKook tem 3 faixas solo bilionárias só no seu primeiro álbum, Golden.

E quando o assunto é Brasil, a pergunta que não quer calar: já sabe quais são os hits nacionais flertando com o clube do bilhão?

Top 4 faixas brasileiras com mais streams no Spotify

“Downtown” – Anitta & J Balvin



+882 milhões de streams. Uma amizade bilíngue que dominou o mundo.



“Hear Me Now” – Alok, Bruno Martini & Zeeba



873 milhões de streams. A primeira faixa brasileira a ultrapassar os 800 milhões no Spotify.



"Envolver” – Anitta



723 milhões de streams. Hit histórico que levou o Brasil ao #1 Global.



"Alibi” – Sevdaliza, Yseult & Pabllo Vittar



588 milhões de streams. Uma colaboração intensa que viralizou em várias frentes.