Celebridades | Notícia

Músicas que você não sabia que têm mais de 1 Bilhão de streams no Spotify

A lista oficial do Billions Club do Spotify já passa das mil faixas. São mais de mil músicas com mais de um bilhão de reproduções!

Por Alice Lins Publicado em 10/09/2025 às 14:59
Imagem da banda The Cranberries
Imagem da banda The Cranberries

Você consegue adivinhar quais músicas chegaram à impressionante marca de 1 bilhão de streams no Spotify? A lista oficial do Billions Club do Spotify já passa das mil faixas. Sim, mais de mil músicas com 1 BILHÃO (com B) de reproduções.

E claro que os donos da festa estão lá: The Weeknd (com 26 faixas!), Bad Bunny (22) e Ariana Grande (21) dominam a parada.

Mas o que realmente impressiona é quem aparece nas entrelinhas. Porque tem muita música que você talvez nem imaginava que já bateu esse número astronômico:

  • Torn – Natalie Imbruglia
  • Linger – The Cranberries
  • We Fell in Love in October – girl in red
  • Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) – ABBA
  • Piano Man – Billy Joel
  • Master of Puppets – Metallica
  • Thinkin Bout You – Frank Ocean
  • If I Ain’t Got You – Alicia Keys
  • Heartbreak Anniversary – Giveon

Não é só o pop atual que faz barulho. Nostalgia também movimenta bilhões. E tem também destaque internacional: o sul-coreano JungKook tem 3 faixas solo bilionárias só no seu primeiro álbum, Golden.

E quando o assunto é Brasil, a pergunta que não quer calar: já sabe quais são os hits nacionais flertando com o clube do bilhão?

Top 4 faixas brasileiras com mais streams no Spotify

“Downtown” – Anitta & J Balvin

+882 milhões de streams. Uma amizade bilíngue que dominou o mundo.

“Hear Me Now” – Alok, Bruno Martini & Zeeba

873 milhões de streams. A primeira faixa brasileira a ultrapassar os 800 milhões no Spotify.

"Envolver” – Anitta

723 milhões de streams. Hit histórico que levou o Brasil ao #1 Global.

"Alibi” – Sevdaliza, Yseult & Pabllo Vittar

588 milhões de streams. Uma colaboração intensa que viralizou em várias frentes.

