Superman ganha playlist oficial no Spotify com curadoria de James Gunn

Com estreia marcada para o dia 10 de julho nos cinemas, o Spotify criou uma playlist para os fãs que desejam se aproximar ainda mais do universo

Na contagem regressiva para a estreia do novo Superman (10 de julho!), o Spotify lançou uma playlist oficial que vai além da trilha sonora: ela mergulha de cabeça na mente dos personagens e propõe uma pergunta instigante, o que cada um deles estaria ouvindo nesse momento?

Com curadoria assinada por James Gunn, diretor e roteirista do filme, a playlist é dividida em blocos temáticos por personagem e conecta música e narrativa de um jeito totalmente imersivo. Mais do que sons de bastidor, é uma viagem emocional pelo universo do longa.

Imagem da playlist oficial de Superman - Divulgação/Spotify

Destaques da playlist

Clark Kent: Journey All Time Low, Florence + The Machine, Spoon e uma vibe esperança + superação.



Lex Luthor: Prince, David Bowie, Queen e Sparks com clima de tensão e controle.



Eve Teschmacher: Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Britney Spears – poderosa, pop e estratégica.



Metamorfo: Indie melancólico com Nightmare of You, além de Stereolab e The Blow Monkeys.



A Engenheira: SOPHIE e Nine Inch Nails em modo introspectivo e industrial.



É conteúdo perfeito para fãs de cultura pop, música e cinema que querem entrar no clima do filme antes mesmo de chegar na sala. E com selo de curadoria pessoal do próprio James Gunn, não tem como não querer ouvir.

Acesse a Playlist: [AQUI]