O que é "Shreking"? Entenda a nova expressão da Geração Z sobre o amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inspirada no enredo de Shrek (2001), a expressão busca traduzir uma lógica de "amor seguro", onde a estética deixa de ser prioridade

Clique aqui e escute a matéria

A expressão “shreking” vem circulando intensamente nas redes sociais da Geração Z como um rótulo para uma prática afetiva curiosa: escolher alguém considerado “menos atraente” visualmente para diminuir riscos de traição, abandono ou instabilidade.

Inspirada no enredo de Shrek (2001), no qual a princesa Fiona escolhe o ogro Shrek mesmo diante de críticas externas, a expressão busca traduzir uma lógica de “amor seguro”, onde a estética deixa de ser prioridade.

Mas o que realmente motiva essa escolha? E quais efeitos ela pode ter sobre as relações de longo prazo?

O que dizem psicólogos e especialistas

Em entrevista ao portal Terra, o Dr. Cláudio Paixão, professor e doutor em Psicologia Social da UFMG, afirmou que buscar parceiros "menos atraentes" como forma de proteção não é garantia contra sofrimento. Segundo ele, há riscos emocionais quando uma relação é baseada apenas em aparência ou em cálculos de risco.

Leia Também James Gunn revela dupla inesperada em Man of Tomorrow

O especialista destaca que escolher relacionamentos por medo da traição ou para ser melhor tratado, e não pela conexão genuína, pode fragilizar os vínculos. Esse comportamento, segundo ele, tem sido mais comum em gerações mais jovens, como a Geração Z, que viveu um período formativo marcado por restrições e dificuldades de se relacionar.

A psicóloga Renata de Azevedo, especialista em terapia de casal na UFRJ, reforça que, embora o fenômeno pareça novo por estar sendo nomeado, ele já existe há décadas. A diferença é que, hoje, está mais visível e aberto ao debate, impulsionado pelas comparações constantes nas redes sociais.

"A ideia parte da crença de que alguém com 'menos opções' seria mais fiel. Mas a ciência mostra o contrário: quando há grande discrepância de valor percebido entre os parceiros, aumenta a insatisfação, o controle e o risco de conflitos", explicou a especialista em entrevista ao portal Terra.

Leia Também 4 filmes da Netflix para quem é apaixonado por cinema

Para ela, o caminho mais saudável é fortalecer a autoestima e a autoconfiança, permitindo que o amor se apoie em desejo, compatibilidade e acordos claros.

"Escolher parceiros por medo de ser traído geralmente revela fragilidades internas. (...) Na clínica, esse padrão aparece muito em casais onde o vínculo foi escolhido por conveniência emocional. Com o tempo, o que parecia seguro pode se transformar em terreno de frustração e solidão", completou a psicóloga.