Chay Suede e Laura Neiva revelam segredo para manter relação saudável

Casal destaca curiosidade mútua e exemplo no dia a dia como base de um relacionamento sólido e inspiração para os filhos! Saiba mais

Os atores Chay Suede e Laura Neiva compartilharam o segredo para manter um relacionamento saudável mesmo após a chegada dos três filhos: Maria, de 5 anos, José, de 3 anos, e Ana, de 1 ano. Segundo Laura, a chave está em “amor e admiração”.

Em entrevista à Revista Quem, Chay acrescentou: “Muito amor e muito interesse um no outro. Muita curiosidade sobre como o outro pensa”. Ele completou dizendo que sempre procura compreender como Laura veria determinada situação e o que ela pensaria ou diria.

Laura explicou que esse interesse genuíno pela personalidade e essência do outro é o que fortalece a relação. Sobre transmitir esse companheirismo para os filhos, o casal afirmou que o exemplo diário é mais importante do que palavras.

“A gente pode dizer um monte de coisa e ser até ignorado, mas o que a gente fez é impossível ignorar. É isso que os nossos filhos têm de herança”, comentou Chay.

O casal se conheceu nas filmagens do filme Jonas, produzido em 2016, e está junto desde então. Após um breve rompimento em 2018, se casaram em fevereiro de 2019 e seguem mantendo o relacionamento sólido e harmonioso, mesmo com a rotina intensa da família.