Filmes | Notícia

4 filmes da Netflix para quem é apaixonado por cinema

Dos dilemas éticos em zonas de guerra à reflexão sobre memória e legado, estas produções exploram narrativas intensas e cativantes

Por Alice Lins Publicado em 14/09/2025 às 23:15
Imagem do filme "Guerra Civil"
Imagem do filme "Guerra Civil" - Reprodução

Para os amantes da sétima arte, algumas obras recentes e marcantes oferecem experiências cinematográficas profundas, cada uma explorando temas diferentes, mas igualmente impactantes. 

Cada um desses filmes oferece experiências distintas, mas igualmente envolventes, combinando ação, drama e suspense com reflexões profundas sobre ética, memória, ambição e humanidade.

Para os cinéfilos, são obras que permanecem na memória muito tempo depois dos créditos finais.

Guerra Civil (2024) – Dirigido por Alex Garland

Em um futuro próximo, os Estados Unidos mergulham em uma guerra interna que fragmenta o país em facções rivais. No centro do caos, um grupo de jornalistas atravessa territórios devastados para documentar os horrores do conflito e tentar chegar à capital antes de sua queda iminente.

A cada cidade destruída e encontro com soldados e civis, os profissionais enfrentam dilemas éticos sobre até que ponto devem registrar a violência ou intervir. O filme questiona a fragilidade da democracia e os limites da neutralidade diante da barbárie.

Destacamento Blood (2020) – Dirigido por Spike Lee

Um grupo de veteranos retorna ao Vietnã décadas após o fim da guerra, motivados pela promessa de recuperar o corpo de um antigo companheiro e um tesouro escondido.

Durante a expedição, memórias dolorosas ressurgem, trazendo à tona traumas, tensões raciais e feridas não resolvidas do conflito. A narrativa mostra que a busca inicial por um objetivo material se transforma em uma reflexão amarga sobre memória, perda e identidade.

Cães de Guerra (2016) – Dirigido por Todd Phillips

Dois amigos de infância decidem entrar no lucrativo mercado de armas, sem experiência real, mas com ambição de riqueza rápida. Entre contratos militares milionários, brechas legais e contatos obscuros, o entusiasmo inicial dá lugar a mentiras, traições e consequências inesperadas.

O filme revela como a busca por status e poder pode transformar o sonho de sucesso em uma armadilha perigosa, mostrando o preço real da ganância e da ambição desenfreada.

Sr. Sherlock Holmes (2015) – Dirigido por Bill Condon

Já aposentado e vivendo isolado, um famoso detetive enfrenta os efeitos da velhice e a perda gradual da memória. Entre o cuidado com suas abelhas e a convivência com o filho de sua governanta, ele é assombrado por um caso não resolvido que insiste em voltar à sua mente.

A produção mistura mistério e reflexão, abordando arrependimento, legado e a luta para compreender os erros do passado antes do fim de uma vida brilhante.

