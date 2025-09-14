fechar
Filmes | Notícia

A24 negocia direitos de "O Massacre da Serra Elétrica" com Glen Powell na produção

Estúdio conhecido por Hereditário deve assumir a franquia de terror, enquanto o ator atua apenas como produtor. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 14/09/2025 às 20:48
Cena do filme O Massacre da Serra Elétrica
Cena do filme O Massacre da Serra Elétrica - Reprodução

De acordo com informações do jornalista Jeff Sneider, a A24 está próxima de garantir os direitos de O Massacre da Serra Elétrica. O projeto terá produção de JT Mollner, Roy Lee e Glen Powell, que, desta vez, não deve atuar no longa, apenas contribuir nos bastidores.

O acordo ainda não foi oficialmente fechado, mas fontes ligadas à negociação afirmam que o estúdio responsável por Hereditário é o favorito para assumir a franquia.

A campanha de Jordan Peele pelos direitos acabou rapidamente, enquanto Roy Lee ainda estaria em conversas para desenvolver uma versão do filme com a Netflix, possivelmente também sob o selo da A24.

Lançado em 1974, o clássico de Tobe Hooper acompanha cinco jovens que viajam pelo interior do Texas e acabam encontrando uma família de canibais, liderada pelo icônico Leatherface. A produção é considerada um marco no terror e deu origem a diversas continuações, reboots e prequelas.

Entre elas, estão o remake de 2003 dirigido por Marcus Nispel, a prequela O Início (2006), e mais recentemente O Retorno de Leatherface (2022), lançado pela Netflix como sequência direta do filme original.

