'IT: A Coisa' tem reexibição especial nos cinemas no dia 24 de setembro
Pennywise volta às telonas para assustar o público nesta adaptação do clássico de terror de Stephen King. Saiba todos os detalhes!
A Warner Bros. Pictures anuncia a reexibição de IT: A Coisa (2017) nas telonas no dia 24 de setembro, e os ingressos já estão disponíveis na pré-venda.
Sucesso de público e crítica, IT: A Coisa é uma adaptação do livro homônimo de Stephen King. A direção é assinada por Andy Muschietti (MAMA), com Bill Skarsgård (Noites Brutais) trazendo à vida o aterrorizante e icônico palhaço Pennywise.
Em IT: A Coisa, um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o responsável pelos crimes é Pennywise, uma entidade antiga que se alimenta do medo das pessoas, e entram em uma batalha que mistura amizade, coragem e o mais verdadeiro horror.
Em cinemas selecionados, o público vai poder conferir uma prévia exclusiva de It: Bem-vindos a Derry, nova série original da HBO que estreia no dia 26 de outubro. A produção contará mais sobre a origem do palhaço Pennywise, e os fãs da história poderão reviver a trama original nos cinemas antes de mergulhar no passado da cidade fictícia.
