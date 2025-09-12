fechar
'IT: A Coisa' tem reexibição especial nos cinemas no dia 24 de setembro

Pennywise volta às telonas para assustar o público nesta adaptação do clássico de terror de Stephen King. Saiba todos os detalhes!

Por Alice Lins Publicado em 12/09/2025 às 17:58
IT ser&aacute; reexibido nos cinemas
IT será reexibido nos cinemas - Divulgação

A Warner Bros. Pictures anuncia a reexibição de IT: A Coisa (2017) nas telonas no dia 24 de setembro, e os ingressos já estão disponíveis na pré-venda.

Sucesso de público e crítica, IT: A Coisa é uma adaptação do livro homônimo de Stephen King. A direção é assinada por Andy Muschietti (MAMA), com Bill Skarsgård (Noites Brutais) trazendo à vida o aterrorizante e icônico palhaço Pennywise.

Em IT: A Coisa, um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o responsável pelos crimes é Pennywise, uma entidade antiga que se alimenta do medo das pessoas, e entram em uma batalha que mistura amizade, coragem e o mais verdadeiro horror.

Em cinemas selecionados, o público vai poder conferir uma prévia exclusiva de It: Bem-vindos a Derry, nova série original da HBO que estreia no dia 26 de outubro. A produção contará mais sobre a origem do palhaço Pennywise, e os fãs da história poderão reviver a trama original nos cinemas antes de mergulhar no passado da cidade fictícia.

Para mais informações sobre as sessões, confira a programação da rede de cinema mais próxima.

