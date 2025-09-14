Família de Manoel Carlos perde a paciência com a Globo e processa emissora
A relação da família de Manoel Carlos, autor de História de Amor, com a Globo azedou de vez. A produtora Boa Palavra, criada pela filha do autor, Julia Almeida, processou a emissora alegando que não tem tido clareza em relação aos direitos autorais da obra do novelista.
“Para surpresa e decepção da Boa Palavra, a Requerida (Globo), até a presente data, não presta contas corretamente, mas, apenas, informa os valores pagos por cada obra. Os sucintos relatórios disponibilizados pela Requerida não fornecem nenhum elemento que permita à Boa Palavra verificar como foram calculados os valores pagos”, diz o processo, que a coluna Outro Canal, do site F5, teve acesso.
“Pelos fatos e razões acima expostos, a Boa Palavra interpela a Requerida (Globo) para que preste contas dos pagamentos efetuados desde o ano de 2015 até a presente data, informando, para todos e cada um dos pagamentos detalhados”, diz outro trecho.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o que motivou a ação na Justiça na última segunda-feira (8), se deve ao remake de Páginas da Vida (2006), em uma emissora de portuguesa, além da reprise de História de Amor, que termina nesta sexta-feira (12).
