James Gunn revela dupla inesperada em Man of Tomorrow

O novo filme do DCU aposta em uma dinâmica inédita entre herói e vilão, enquanto Gunn apresenta Clark Kent em seus primeiros dias como Superman

O diretor James Gunn revelou que a sequência de Superman, intitulada Man of Tomorrow e com início das filmagens previsto para abril de 2026, terá uma trama inédita em que o herói e seu icônico inimigo, Lex Luthor, precisarão unir forças.

“É uma história sobre Lex Luthor e Superman tendo que trabalhar juntos em um certo grau para enfrentar uma ameaça muito, muito maior”, disse Gunn durante participação no The Howard Stern Show. Até o momento, o antagonista ainda não foi confirmado, mas os fãs especulam que possa se tratar de Darkseid ou outra ameaça interplanetária.

Elenco e personagens confirmados

David Corenswet (Pearl) assume o papel de Superman, enquanto Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) será Lois Lane e Nicholas Hoult (Nosferatu) interpretará Lex Luthor. Skyler Gisondo (Licorice Pizza) vive Jimmy Olsen, e Wendell Pierce (The Wire) dará vida a Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.

O filme também contará com outros personagens do universo DC: Nathan Fillion será o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced a Mulher-Gavião, Edi Gathegi como o Sr. Incrível e Anthony Carrigan como Metamorfo. María Gabriela De Faria interpretará a Engenheira, que futuramente integrará o grupo The Authority, e a Supergirl de Milly Alcock terá uma participação especial.

Nova abordagem do herói

James Gunn, que assina como roteirista e diretor, afirmou que o longa se concentrará em um Clark Kent mais jovem, recém-saído de Smallville, acompanhando seus primeiros passos como repórter em Metrópoles e no início de sua carreira como Superman.

Apesar disso, o filme não será uma história de origem, portanto não mostrará a destruição de Krypton nem a descoberta dos poderes pelo casal Kent.

Além de dirigir Man of Tomorrow, Gunn é o novo chefe criativo da DC e supervisionará todo o novo universo de filmes e séries da editora, incluindo Lanternas, Supergirl e o futuro Batman: The Brave and the Bold.

A saga de Batman de Matt Reeves, estrelada por Robert Pattinson, permanece fora deste universo compartilhado, embora Gunn tenha confirmado que já houve conversas sobre possíveis conexões.

Man of Tomorrow será o primeiro grande filme do novo DCU, cuja cronologia começou oficialmente com a série animada Comando das Criaturas, disponível na HBO Max.