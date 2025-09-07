Continuação de "Superman" é anunciada para 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

James Gunn anuncia novo Superman, Man of Tomorrow, com elenco de peso e estreia marcada para julho de 2027 no início do novo DCU! Saiba mais

O novo filme do Superman foi oficialmente anunciado. James Gunn, diretor e roteirista da produção, revelou em suas redes sociais que o longa se chamará Man of Tomorrow, um dos nomes clássicos do herói nos quadrinhos (em português, Homem do Amanhã). A estreia está marcada para 9 de julho de 2027.

O anúncio veio acompanhado de três artes inéditas feitas por veteranos da DC Comics. Jim Lee assinou uma delas, divulgada por Gunn; Jorge Jimenez criou a segunda, compartilhada pelo ator que interpreta Clark Kent, David Corenswet; e Mitch Gerads assina a terceira, publicada por Nicholas Hoult.

Duas artes mostram Superman ao lado de Lex Luthor, sugerindo que os dois trabalharão juntos, enquanto a outra os retrata em conflito. Em todas, Lex aparece com sua icônica armadura dos quadrinhos.

O elenco principal conta com David Corenswet (Pearl) como Superman, Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane, Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor, Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen e Wendell Pierce (The Wire) como Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.

Além dos protagonistas, outros personagens do universo DC também aparecerão: Nathan Fillion será o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced interpreta Mulher-Gavião, Edi Gathegi será o Sr. Incrível, e Anthony Carrigan dará vida ao Metamorfo. María Gabriela De Faria será a Engenheira, personagem que depois se juntará ao grupo The Authority, que terá seu próprio filme. A Supergirl de Milly Alcock deve fazer uma participação especial.

O longa explorará a fase inicial de Clark Kent em Metrópolis, pouco depois de deixar Smallville, mostrando seus primeiros passos como repórter e como Superman. Não será uma história de origem, portanto não veremos a destruição de Krypton ou a descoberta dos poderes por parte dos Kents.

Além de dirigir e roteirizar Man of Tomorrow, James Gunn assumiu o comando da DC, supervisionando e produzindo todas as novas produções do universo compartilhado, incluindo a série Lanternas, o filme Supergirl e o futuro Batman: The Brave and the Bold. A saga de Batman de Matt Reeves, estrelada por Robert Pattinson, permanece fora deste universo, embora já tenham ocorrido conversas sobre integração.

O filme será o primeiro do novo DCU, cuja cronologia começou oficialmente com a série animada Comando das Criaturas, disponível na HBO Max.