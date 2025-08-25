fechar
'Superman' ultrapassa a marca de US$ 600 milhões mundialmente

Longa arrecadou R$ 90,8 milhões nos cinemas brasileiros. Superman segue em cartaz na Semana do Cinema, que começa na próxima quinta-feira, 28

Por Alice Lins Publicado em 25/08/2025 às 21:23
Superman
Superman - Divulgação

Jeff Goldstein, presidente de Distribuição Global da Warner Bros. Pictures, anunciou que Superman já superou os US$ 600 milhões em bilheteria mundial. No Brasil, o longa já soma R$ 90,8 milhões em arrecadação e 4,24 milhões de espectadores, o que coloca o país como um dos principais mercados em público no mundo.

O filme marca o início do novo universo da DC nos cinemas, sendo a primeira produção dessa nova fase, e entrega uma história que combina ação, emoção e bom humor, trazendo de volta às telonas a jornada de um dos heróis mais icônicos do mundo.

“Esses resultados incríveis demonstram que a visão de James [Gunn] para este personagem icônico está repercutindo de forma grandiosa com o público aqui e em todo o mundo. É raro e empolgante ver um filme atingir esse nível já tão avançado em sua trajetória, mas o boca a boca consistente e as quedas mínimas semana após semana mostram que não apenas as pessoas estão retornando para rever Superman nos cinemas, como também estão trazendo amigos e familiares para a experiência. É uma conquista tremenda para James, Peter, o brilhante elenco e equipe, e todos os envolvidos no filme. Nós os parabenizamos por essa marca fantástica”, afirma Goldstein.

Os números expressivos nas bilheteiras também impactaram os criadores de Superman. O diretor James Gunn e o produtor Peter Safran destacaram os diferentes fatores que resultaram nesse grande sucesso.

“Continuamos impressionados e inspirados pela energia e entusiasmo do nosso magnífico público global – que inclui não apenas os fãs de longa data da DC, mas também novos espectadores de todas as idades ao redor do mundo que estão descobrindo esses personagens fundamentais e seu universo incrível pela primeira vez. Esses resultados são um tributo à paixão não só por Superman, mas também pelo cinema e pela experiência de ir ao cinema, e não poderíamos estar mais felizes em ter todos ao nosso lado nessa jornada incrível” complementam Gunn e Safran.

Superman segue em cartaz nos cinemas de todo o país durante a Semana do Cinema, que começa na próxima quinta-feira, 28. Para mais informações, consulte a programação do cinema de sua cidade.

