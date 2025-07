Enquete UOL Power Couple Brasil 2025: qual casal vai ser eliminado na última DR? Veja porcentagem de possível dupla perdedora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faltando apenas um dia para a grande final, o Power Couple Brasil 7 elimina mais um casal pela última DR no programa desta quarta-feira (9).

Na berlinda, os aliados Carol e Radamés, Talira e Pessina e Rayanne e Victor se enfrentam e contam com o público para irem para a grande final do programa.

Entretanto, o casal menos votado pelos internautas para permanecer no reality vai ter que dar adeus ao prêmio do programa.

É importante lembrar que, após ganharem a Super Prova nessa terça (8), Adriana e Dhomini já estão garantidos na grande final, que vai ao ar na noite desta quinta-feira (10).

Enquete UOL

De acordo com a enquete UOL, que serve de termômetro para saber como o público está votando - e tem acertado os últimos resultados - o casal que deve sair hoje é Talira e Pessina, eles contam com apenas 30,57% dos votos para permanecer no programa.

A votação da parcial, contudo, está acirrada. A dupla Rayanne e Victor aparecem colados com o possível casal eliminado, com 31,35%.

Já Carol e Radamés são os que aparentam ser mais queridos pelos telespectadores, pois somam 38,08% dos votos.

A enquete UOL foi consultada às 15h50 desta quarta-feira.

