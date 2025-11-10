fechar
A Fazenda |

‘A Fazenda 17’: peões trocam acusações de manipulação em dinâmica explosiva desta segunda (10)

Clima esquenta no jogo com revelações, provocações e brigas durante a atividade de apontamento comandada por Adriane Galisteu.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 10/11/2025 às 19:57
- Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A noite promete fogo no feno em “A Fazenda 17”! A dinâmica desta segunda-feira (10) vai colocar os peões frente a frente em uma atividade de apontamentos, cheia de tretas, provocações e acusações de manipulação dentro do jogo.

De acordo com spoilers que circulam nas redes, os confinados tiveram que revelar quem eles acreditam ser o “manipulador da sede” — aquele que joga nas sombras e tenta influenciar os rumos da competição sem se expor. Sob o comando de Adriane Galisteu, a brincadeira rapidamente virou um campo de batalha.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

O Fazendeiro da semana, Wallas Arrais, abriu os trabalhos e não poupou palavras ao apontar Dudu Camargo como o jogador que tenta mexer as peças do tabuleiro nos bastidores.

O jornalista rebateu na hora, dizendo que o colega está “inventando histórias” e que apenas joga com estratégia.

A tensão aumentou quando Tàmires Assis resolveu dar nome aos bois e apontou Matheus Martins, chamando o peão de “manipulador frustrado”.

A fala inflamou o clima, e Wallas acabou entrando na discussão, revelando bastidores do Resta Um que deixaram a casa em polvorosa.

Enquanto isso, Carol Lekker e Shia protagonizaram outro embate — com direito a ironias, gestos teatrais e até queda no chão durante a explicação de um voto.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Miss Bumbum ainda trocou farpas com Maria, chamando a influenciadora de “cachorrinha da Rayane” e arrancando risadas (e olhares de reprovação) dos colegas.

Para completar o caos, Walério Araújo e Tàmires se estranharam na plateia, trocando insultos e acusações pesadas.

E, como se faltasse tempero, Saory Cardoso fez um exposed revelando combinações secretas entre os peões para eliminar rivais do jogo.

A dinâmica promete ser uma das mais explosivas da temporada, com deboche, revelações e muito barraco.

Leia também

A Fazenda 17: Carol Lekker e Wallas Arrais voltam a discutir
reality show

A Fazenda 17: Carol Lekker e Wallas Arrais voltam a discutir
Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (06)? Confira a porcentagem de rejeição da sétima eliminada no reality
ELIMINAÇÃO A FAZENDA

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (06)? Confira a porcentagem de rejeição da sétima eliminada no reality

Compartilhe

Tags