‘A Fazenda 17’: peões trocam acusações de manipulação em dinâmica explosiva desta segunda (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clima esquenta no jogo com revelações, provocações e brigas durante a atividade de apontamento comandada por Adriane Galisteu.

Clique aqui e escute a matéria

A noite promete fogo no feno em “A Fazenda 17”! A dinâmica desta segunda-feira (10) vai colocar os peões frente a frente em uma atividade de apontamentos, cheia de tretas, provocações e acusações de manipulação dentro do jogo.

De acordo com spoilers que circulam nas redes, os confinados tiveram que revelar quem eles acreditam ser o “manipulador da sede” — aquele que joga nas sombras e tenta influenciar os rumos da competição sem se expor. Sob o comando de Adriane Galisteu, a brincadeira rapidamente virou um campo de batalha.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

O Fazendeiro da semana, Wallas Arrais, abriu os trabalhos e não poupou palavras ao apontar Dudu Camargo como o jogador que tenta mexer as peças do tabuleiro nos bastidores.

O jornalista rebateu na hora, dizendo que o colega está “inventando histórias” e que apenas joga com estratégia.

A tensão aumentou quando Tàmires Assis resolveu dar nome aos bois e apontou Matheus Martins, chamando o peão de “manipulador frustrado”.

A fala inflamou o clima, e Wallas acabou entrando na discussão, revelando bastidores do Resta Um que deixaram a casa em polvorosa.

Enquanto isso, Carol Lekker e Shia protagonizaram outro embate — com direito a ironias, gestos teatrais e até queda no chão durante a explicação de um voto.

A Miss Bumbum ainda trocou farpas com Maria, chamando a influenciadora de “cachorrinha da Rayane” e arrancando risadas (e olhares de reprovação) dos colegas.

Para completar o caos, Walério Araújo e Tàmires se estranharam na plateia, trocando insultos e acusações pesadas.

E, como se faltasse tempero, Saory Cardoso fez um exposed revelando combinações secretas entre os peões para eliminar rivais do jogo.

A dinâmica promete ser uma das mais explosivas da temporada, com deboche, revelações e muito barraco.