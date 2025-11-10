‘A Fazenda 17’: peões trocam acusações de manipulação em dinâmica explosiva desta segunda (10)
Clima esquenta no jogo com revelações, provocações e brigas durante a atividade de apontamento comandada por Adriane Galisteu.
A noite promete fogo no feno em “A Fazenda 17”! A dinâmica desta segunda-feira (10) vai colocar os peões frente a frente em uma atividade de apontamentos, cheia de tretas, provocações e acusações de manipulação dentro do jogo.
De acordo com spoilers que circulam nas redes, os confinados tiveram que revelar quem eles acreditam ser o “manipulador da sede” — aquele que joga nas sombras e tenta influenciar os rumos da competição sem se expor. Sob o comando de Adriane Galisteu, a brincadeira rapidamente virou um campo de batalha.
O Fazendeiro da semana, Wallas Arrais, abriu os trabalhos e não poupou palavras ao apontar Dudu Camargo como o jogador que tenta mexer as peças do tabuleiro nos bastidores.
O jornalista rebateu na hora, dizendo que o colega está “inventando histórias” e que apenas joga com estratégia.
A tensão aumentou quando Tàmires Assis resolveu dar nome aos bois e apontou Matheus Martins, chamando o peão de “manipulador frustrado”.
A fala inflamou o clima, e Wallas acabou entrando na discussão, revelando bastidores do Resta Um que deixaram a casa em polvorosa.
Enquanto isso, Carol Lekker e Shia protagonizaram outro embate — com direito a ironias, gestos teatrais e até queda no chão durante a explicação de um voto.
A Miss Bumbum ainda trocou farpas com Maria, chamando a influenciadora de “cachorrinha da Rayane” e arrancando risadas (e olhares de reprovação) dos colegas.
Para completar o caos, Walério Araújo e Tàmires se estranharam na plateia, trocando insultos e acusações pesadas.
E, como se faltasse tempero, Saory Cardoso fez um exposed revelando combinações secretas entre os peões para eliminar rivais do jogo.
A dinâmica promete ser uma das mais explosivas da temporada, com deboche, revelações e muito barraco.