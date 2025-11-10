fechar
A Fazenda 17: Carol Lekker e Wallas Arrais voltam a discutir

O desentendimento começou quando a Miss Bumbum se recusou a conversar com o Fazendeiro da semana, o que gerou irritação em Wallas

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/11/2025 às 13:52
Carol e Wallas discutem mais uma vez
Carol e Wallas discutem mais uma vez - Reprodução/RecordPlus

A manhã desta segunda-feira (10) foi marcada por mais um clima tenso em A Fazenda 17.

Durante os tratos dos animais, Carol Lekker e Wallas Arrais voltaram a se desentender, dando sequência à série de discussões que têm movimentado o confinamento.

O desentendimento começou quando a Miss Bumbum se recusou a conversar com o Fazendeiro da semana, o que gerou irritação em Wallas.

O cantor não gostou do tom irônico usado por Carol e rebateu, dando início a um novo embate entre os dois.

Durante a troca de farpas, Carol acusou o sertanejo de buscar projeção diante das câmeras e ironizou a postura do colega. “Ele sabe quem é protagonista”, disparou a participante, em meio à tensão na baia.

A relação entre os dois, que já vinha estremecida, se deteriora ainda mais com as constantes provocações e trocas de alfinetadas, tornando o clima cada vez mais pesado na reta final do reality rural.

