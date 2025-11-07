Martina Sanzi, de A Fazenda 17, rebate Lidi Lisboa após críticas: “Infeliz”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Martina Sanzi, ex-participante de A Fazenda 17, que foi expulsa do reality show, usou as redes sociais nesta última quinta-feira (6), e se pronunciou após ter sido alvo de críticas pela atriz Lidi Lisboa.

Isso porque, a influenciadora digital foi contratada pela Record para integrar o time do Link Podcast com o jornalista Bruno Tálamo, com quem protagonizou um barraco recentemente.

Através do X (antigo Twitter), Martina reagiu ao vídeo publicado por Lidi, que é ex-namorada de Shia Phoenix, participante da atual temporada de A Fazenda. Na ocasião, a artista expressou suas críticas pela contratação da ex-peoa, ao qual definiu como “sem carisma nenhum” e que “não fede, nem cheira”.

“Infeliz”

“Que pena me deparar com esse vídeo infeliz da Lidi, gostava e admirava ela! Estava confrontando o Shia em prol dela também… Lamento se não te agradei, mas agora querer me desmerecer desse jeito!”, escreveu Martina.

“É a dor por não ter conquistado o mesmo espaço? Muita luz pra você, vá em busca das suas conquistas e oportunidades invés de querer jogar areia nas dos outros!”, disparou a ex-participante de A Fazenda 17.