Martina Sanzi, de A Fazenda 17, rebate Lidi Lisboa após críticas: “Infeliz”
Martina Sanzi, ex-participante de A Fazenda 17, que foi expulsa do reality show, usou as redes sociais nesta última quinta-feira (6), e se pronunciou após ter sido alvo de críticas pela atriz Lidi Lisboa.
Isso porque, a influenciadora digital foi contratada pela Record para integrar o time do Link Podcast com o jornalista Bruno Tálamo, com quem protagonizou um barraco recentemente.
Através do X (antigo Twitter), Martina reagiu ao vídeo publicado por Lidi, que é ex-namorada de Shia Phoenix, participante da atual temporada de A Fazenda. Na ocasião, a artista expressou suas críticas pela contratação da ex-peoa, ao qual definiu como “sem carisma nenhum” e que “não fede, nem cheira”.
“Infeliz”
“Que pena me deparar com esse vídeo infeliz da Lidi, gostava e admirava ela! Estava confrontando o Shia em prol dela também… Lamento se não te agradei, mas agora querer me desmerecer desse jeito!”, escreveu Martina.
“É a dor por não ter conquistado o mesmo espaço? Muita luz pra você, vá em busca das suas conquistas e oportunidades invés de querer jogar areia nas dos outros!”, disparou a ex-participante de A Fazenda 17.