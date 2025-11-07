A Fazenda 17: Wallas Arrais critica Carol Lekker por reclamações sobre trato dos búfalos
Após ser informado por Matheus Martins de que Carol continua reclamando da tarefa de cuidar dos búfalos, Wallas Arrais não poupou críticas à modelo
O clima voltou a esquentar em A Fazenda 17. Após ser informado por Matheus Martins de que Carol Lekker continua reclamando da tarefa de cuidar dos búfalos, Wallas Arrais não poupou críticas à modelo.
"Uma pessoa em rede nacional, fortalecendo a imagem para ganhar dinheiro e ter uma vida melhor lá fora, ficar se vitimizando?", disparou o cantor, demonstrando incômodo com a postura da colega de confinamento.
Em seguida, ele ironizou a situação. "Daqui a pouco, ela está aí, com muita energia para esculhambar os outros, boazinha da coluna".
Mais cedo, Carol havia se queixado de dores nas costas e voltou a afirmar que o trato dos animais é uma “tarefa de homem”. A declaração gerou repercussão entre os peões e dividiu opiniões na sede do reality rural.