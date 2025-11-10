A Fazenda 17: Maria demonstra incômodo com atenção que Matheus dedica a Duda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante a manhã desta segunda-feira (10), Maria e Matheus tiveram uma conversa sincera sobre o relacionamento que construíram dentro de A Fazenda 17.

A influenciadora expressou seu desconforto com a forma como o peão ainda lida com Duda, sua ex-ficante no reality.

Maria afirmou perceber que a situação entre Matheus e Duda ainda não está totalmente resolvida, o que tem afetado seu envolvimento com o peão.

“Maior que a importância que você dá para o que a gente tem”, declarou, ao apontar que a atenção dele à ex a incomoda.

O diálogo reacende as tensões em torno do trio, que já protagonizou momentos de ciúmes e afastamento desde o início do confinamento.