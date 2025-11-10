A Fazenda: Irmão gêmeo de Shia Phoenix, John Johny tem nudes vazados
O DJ e modelo John Johny voltou aos holofotes após o vazamento de imagens íntimas que teriam sido retiradas de seu perfil 18+. O material, que circulou recentemente nas redes, surpreendeu o artista, já que, segundo ele, a plataforma “nem permite tirar prints”. O caso aconteceu enquanto seu irmão gêmeo, Shia Phoenix, conquistava destaque em A Fazenda 17, o que ampliou ainda mais o interesse do público sobre a dupla.
Durante um show de Lauana Prado, no Rio de Janeiro, John comentou sobre a trajetória do irmão no programa rural. O DJ elogiou o desempenho de Shia e ponderou: “É um jogo, cada um tem a sua estratégia, só que às vezes está um pouco ‘over’ a mais”.
Questionado sobre o uso do nome artístico, John explicou: “Não é questão de mentir. Quando você é artista, adota um nome artístico. O nome do meu irmão é André, e ele usa o Shia como nome artístico, isso é normal!”.
Encerrando o assunto, o DJ preferiu não revisitar antigas polêmicas envolvendo o ex da atriz Lidi Lisboa, afirmando que “isso é um passado, não faz sentido colocar nada externo lá dentro”.
