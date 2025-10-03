fechar
A Fazenda | Notícia

Yoná protagoniza nova briga por comida em A Fazenda 17: "Vergonha e miséria"

Após a saída de Renata, Yoná causa tumulto ao chorar por comida em "A Fazenda 17", irrita peões e Creo Kellab se revolta: "Não tem lágrima!".

Por Thallys Menezes Publicado em 03/10/2025 às 22:26
Yoná, de A Fazenda 17
Yoná, de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

A gestão dos alimentos no confinamento de A Fazenda 17 tornou-se novamente um foco de discórdia, provocando a indignação geral dos participantes na sexta-feira (3).

Tudo começou com as atitudes de Yoná Sousa, que anteriormente esteve em Ilhados com a Sogra.

Yoná e Creo brigam por comida em A Fazenda 17

Yoná protestou na cozinha na parte final da manhã. Ela declarou que iria consumir o que desejasse, no momento que quisesse, afirmando que o cenário da divisão dos mantimentos estava "ficando feio".

O desabafo em tom elevado de Yoná foi ouvido com pouca paciência por diversos peões, incluindo Fabiano Moraes, Walério Araújo e Dudu Camargo.

Leia Também

Fabiano, que de início respondeu com sarcasmo, logo se irritou, instruindo a colega a se alimentar em silêncio, segundo o site Notícias da TV.

"Pega, come e não precisar falar para os outros e acabou. Não precisa ficar dando alarde, ninguém vai brigar com você não", disse o pai da influenciadora Viih Tube.

A situação se intensificou quando Yoná foi vista chorando na cozinha, repetindo as frases "Vergonha e miséria". Dudu Camargo ofereceu conforto, mas os demais competidores reagiram com indiferença.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O pico da tensão foi atingido quando Creo Kellab perdeu totalmente o controle e repreendeu a participante aos gritos. O ator acusou-a de estar fazendo cena.

Leia também

Enquete UOL A Fazenda 17: quem tem menos votos e deve ser eliminado na Roça ns noite de hoje (02/10)? Veja porcentagens de parcial
roça

Enquete UOL A Fazenda 17: quem tem menos votos e deve ser eliminado na Roça ns noite de hoje (02/10)? Veja porcentagens de parcial
A Fazenda 17: 'Quer falar de mim, fala na minha cara', dispara Shia para Dudu
reality show

A Fazenda 17: 'Quer falar de mim, fala na minha cara', dispara Shia para Dudu

Compartilhe

Tags