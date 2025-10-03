Yoná protagoniza nova briga por comida em A Fazenda 17: "Vergonha e miséria"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a saída de Renata, Yoná causa tumulto ao chorar por comida em "A Fazenda 17", irrita peões e Creo Kellab se revolta: "Não tem lágrima!".

A gestão dos alimentos no confinamento de A Fazenda 17 tornou-se novamente um foco de discórdia, provocando a indignação geral dos participantes na sexta-feira (3).

Tudo começou com as atitudes de Yoná Sousa, que anteriormente esteve em Ilhados com a Sogra.



Yoná e Creo brigam por comida em A Fazenda 17

Yoná protestou na cozinha na parte final da manhã. Ela declarou que iria consumir o que desejasse, no momento que quisesse, afirmando que o cenário da divisão dos mantimentos estava "ficando feio".



O desabafo em tom elevado de Yoná foi ouvido com pouca paciência por diversos peões, incluindo Fabiano Moraes, Walério Araújo e Dudu Camargo.

Fabiano, que de início respondeu com sarcasmo, logo se irritou, instruindo a colega a se alimentar em silêncio, segundo o site Notícias da TV.



"Pega, come e não precisar falar para os outros e acabou. Não precisa ficar dando alarde, ninguém vai brigar com você não", disse o pai da influenciadora Viih Tube.

A situação se intensificou quando Yoná foi vista chorando na cozinha, repetindo as frases "Vergonha e miséria". Dudu Camargo ofereceu conforto, mas os demais competidores reagiram com indiferença.



O pico da tensão foi atingido quando Creo Kellab perdeu totalmente o controle e repreendeu a participante aos gritos. O ator acusou-a de estar fazendo cena.