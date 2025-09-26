Michelle Barros assume divisão dos alimentos e vira fiscal da despensa em A Fazenda 17
Na sede, Michelle organizou a divisão da comida e, junto com Fernando, foi escolhida como fiscal da despensa para evitar desperdícios no reality.
A organização da despensa foi assunto sério em A Fazenda 17.
Durante o almoço desta semana, Michelle chamou a atenção dos colegas para estabelecer a forma como os alimentos serão divididos nos próximos dias.
Pensando em evitar desperdícios, ela definiu que cada participante terá direito a três fatias de pão por dia e dois ovos.
Além disso, a peoa preparou pequenos pacotes individuais com castanhas e granola, reforçando que a quantidade disponível é limitada e precisa durar até a próxima reposição: “É pouco, mas precisa ser suficiente para todos até o final da semana”, destacou.
O Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, decidiu que Michelle, junto de Fernando, será responsável por atuar como “fiscal da despensa”, monitorando o consumo dos alimentos. A proposta foi aprovada pela maioria dos peões, que concordaram com a medida de controle.
Com a tensão da competição e o número elevado de participantes, a administração da comida promete ser um dos pontos mais desafiadores dentro do reality rural nos próximos dias.