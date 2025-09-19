fechar
A Fazenda |

"A Fazenda 17": saiba o que vai rolar na primeira festa do reality nesta sexta (19)

Com tema "Onde está o galinho?", festa promete surpresas, música e interações que movimentam a sede do reality e encantam o público.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/09/2025 às 16:59
Perdeu o fôlego? A Fazenda 17 tem a 2ª pior estreia em sua história
Perdeu o fôlego? A Fazenda 17 tem a 2ª pior estreia em sua história - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A espera acabou! Nesta sexta-feira (19), A Fazenda 17 realiza sua primeira festa da temporada, que já promete muitas surpresas e animação.

Com o tema divertido “Onde está o galinho?”, inspirado no clássico “Onde está o Wally?”, a festa deve movimentar a sede do reality em Itapecerica da Serra.

Para colocar os 26 peões para dançar, o grupo de pagode Jeito Moleque assume o palco e garante uma noite repleta de sucessos e energia contagiante.

Os flashes da festa poderão ser conferidos no programa ao vivo desta sexta na Record, mas os melhores momentos e toda a repercussão vão ao ar no episódio do sábado (20).

Quem quiser acompanhar cada detalhe da balada pode acessar o RecordPlus, que transmite 24 horas de reality com exclusividade.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Que horas começa 'A Fazenda'?

A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da Record.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Leia também

Jornalista da Globo detona A Fazenda 17: ‘Não colou’
A Fazenda

Jornalista da Globo detona A Fazenda 17: ‘Não colou’
A Fazenda: Dudu Camargo vira o jogo e se torna queridinho do público
A Fazenda

A Fazenda: Dudu Camargo vira o jogo e se torna queridinho do público

Compartilhe

Tags