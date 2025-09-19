"A Fazenda 17": saiba o que vai rolar na primeira festa do reality nesta sexta (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com tema "Onde está o galinho?", festa promete surpresas, música e interações que movimentam a sede do reality e encantam o público.

A espera acabou! Nesta sexta-feira (19), A Fazenda 17 realiza sua primeira festa da temporada, que já promete muitas surpresas e animação.

Com o tema divertido “Onde está o galinho?”, inspirado no clássico “Onde está o Wally?”, a festa deve movimentar a sede do reality em Itapecerica da Serra.

Para colocar os 26 peões para dançar, o grupo de pagode Jeito Moleque assume o palco e garante uma noite repleta de sucessos e energia contagiante.

Os flashes da festa poderão ser conferidos no programa ao vivo desta sexta na Record, mas os melhores momentos e toda a repercussão vão ao ar no episódio do sábado (20).

Quem quiser acompanhar cada detalhe da balada pode acessar o RecordPlus, que transmite 24 horas de reality com exclusividade.

Que horas começa 'A Fazenda'?

A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da Record.

