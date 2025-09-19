Enquete A Fazenda 17 Uol atualizada agora: porcentagem revela quem é o favorito para ganhar o reality; veja parcial
Público decide quem é o favorito para ganhar A Fazenda 17 antes da primeira Roça acontecer no reality; veja parcial das enquetes UOL e NE10
Clique aqui e escute a matéria
Passados mais de cinco dias desde a estreia de A Fazenda 17 e antes da primeira Roça do reality, a sede já está cheia de participantes: 24 fazendeiros e dois infiltrados, somando 26 competidores.
A internet não para de especular sobre quem levará o prêmio milionário. Até o momento, não há consenso entre os fãs, mas alguns peões têm se destacado nas enquetes realizadas pelo UOL e NE10.
De acordo com essas pesquisas, três competidores despontam como os favoritos do público para vencer o programa. Confira a seguir quem tem conquistado a torcida e aparece no topo das enquetes de A Fazenda 17.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
ENQUETE A FAZENDA UOL FAVORITO/ QUEM É O FAVORITO PARA GANHAR A FAZENDA 17?
Michelle Barros e Gabi Spanic estão se destacando entre os participantes e aparecem como favoritas para vencer A Fazenda 17.
Às 16h30 desta sexta-feira (19), a parcial da enquete do UOL aponta que a disputa pelo prêmio milionário está concentrada entre as duas peoas, com Michelle Barros na frente. Até o momento, a enquete já contabiliza mais de 13.988 votos.
Na pesquisa do NE10, o cenário é semelhante: Michelle Barros também aparece como a preferida do público para conquistar o reality, reforçando sua liderança nas intenções de voto.
A diferença da nossa enquete e a do UOL está na porcentagem, confira adiante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA FAZENDA 17?
Saiba como está a votação da Fazenda 17 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
- Michelle Barros - 22,37%;
- Gabi Spanic - 18,02%;
- Dudu Camargo - 14,35%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
- Michelle Barros - 25,19%;
- Gabi Spanic - 20,58%;
- Dudu Camargo - 16,91%.
ENQUETE A FAZENDA 17: Quem é o favorito para ganhar A Fazenda?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da Record.