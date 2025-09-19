fechar
Enquete A Fazenda 17 Uol atualizada agora: porcentagem revela quem é o favorito para ganhar o reality; veja parcial

Público decide quem é o favorito para ganhar A Fazenda 17 antes da primeira Roça acontecer no reality; veja parcial das enquetes UOL e NE10

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/09/2025 às 16:38
Passados mais de cinco dias desde a estreia de A Fazenda 17 e antes da primeira Roça do reality, a sede já está cheia de participantes: 24 fazendeiros e dois infiltrados, somando 26 competidores.

A internet não para de especular sobre quem levará o prêmio milionário. Até o momento, não há consenso entre os fãs, mas alguns peões têm se destacado nas enquetes realizadas pelo UOL e NE10.

De acordo com essas pesquisas, três competidores despontam como os favoritos do público para vencer o programa. Confira a seguir quem tem conquistado a torcida e aparece no topo das enquetes de A Fazenda 17.

ENQUETE A FAZENDA UOL FAVORITO/ QUEM É O FAVORITO PARA GANHAR A FAZENDA 17?

Michelle Barros e Gabi Spanic estão se destacando entre os participantes e aparecem como favoritas para vencer A Fazenda 17.

Às 16h30 desta sexta-feira (19), a parcial da enquete do UOL aponta que a disputa pelo prêmio milionário está concentrada entre as duas peoas, com Michelle Barros na frente. Até o momento, a enquete já contabiliza mais de 13.988 votos.

Na pesquisa do NE10, o cenário é semelhante: Michelle Barros também aparece como a preferida do público para conquistar o reality, reforçando sua liderança nas intenções de voto.

A diferença da nossa enquete e a do UOL está na porcentagem, confira adiante. 

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DA FAZENDA 17?

Saiba como está a votação da Fazenda 17 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Michelle Barros - 22,37%;
  • Gabi Spanic - 18,02%;
  • Dudu Camargo - 14,35%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Michelle Barros - 25,19%;
  • Gabi Spanic - 20,58%;
  • Dudu Camargo - 16,91%.

ENQUETE A FAZENDA 17: Quem é o favorito para ganhar A Fazenda? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da Record.

