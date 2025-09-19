fechar
A Fazenda: Dudu Camargo vira o jogo e se torna queridinho do público

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 8:38
A Fazenda 17 ainda está na primeira semana de competição, mas já está pegando fogo na Record. O reality show de Adriane Galisteu já chegou causando na internet, que elegeu um peão como favorito dos primeiros dias de confinamento.

Durante a madrugada da última quarta-feira (17), Dudu Camargo se tornou um dos principais nomes do elenco e ganhou o carinho dos telespectadores na internet.

O ex-apresentador do SBT se desentendeu com Michelle Barros durante uma dinâmica e depois ganhou a simpatia do público ao atiçar o início de algumas tretas entre os participantes, principalmente envolvendo Yoná, que entrou na piscina da sede e causou a primeira punição da temporada.

No X, internautas celebraram a escolha de Dudu Camargo para o elenco. “Carelli foi perspicaz ao trazer o Dudu né? Amei”, comentou uma seguidora. “Gente, o Dudu está arrasando na Fazenda! Meu favorito desde já”, opinou outra.

