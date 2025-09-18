"A Fazenda 17": Kathy Maravilha e Carol Lekker criticam peões e repensam estratégias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As peoas de A Fazenda 17 analisam votações e comportamentos dos colegas, traçando novos planos para se proteger nas próximas disputas.

Na manhã desta quinta-feira (18), Kathy Maravilha e Carol Lekker se reuniram na Casa da Árvore para analisar os rumos das votações em A Fazenda 17.

As peoas não pouparam críticas aos colegas: observaram que os homens evitam votar entre si, concentrando as indicações apenas nas mulheres da casa.

Carol comentou sobre a postura estratégica dos rapazes: “Eles ainda usam justificativas estratégicas, tipo saboneteamento”, disse, referindo-se às justificativas manipuladas para despistar os adversários.

As duas também debateram os últimos desdobramentos envolvendo Yoná Souza, especialmente após a polêmica treta com Wallas Arrais.

A conversa indicou que Kathy e Carol pretendem ajustar suas próprias estratégias, avaliando cuidadosamente cada movimento da competição para se protegerem nas próximas votações.

O clima de atenção e jogo estratégico promete esquentar ainda mais os próximos episódios do reality, com alianças e conflitos sendo observados de perto pelas peoas.

Que horas começa 'A Fazenda'?

A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da Record, com acesso às câmeras 24 horas pelo RecordPlus.

